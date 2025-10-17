október 17., péntek

1 órája

Így alakul a hétvégén a benzin és a gázolaj ára a kutakon

Megérkezett a hír, ez vár az autósokra a hétvégén. Azt is mutatjuk, hol lehet ma a legolcsóbban tankolni legyen szó akár benzinről, akár gázolajról.

Boon.hu

Ahogyan mindig, most is elsőként tájékoztatjuk olvasóinkat az aktuális üzemanyagár-változásokról. A múlt heti stagnálás és a hét eleji kisebb árkorrekció után, a héten már másodszor mozdulnak lefelé az árak benzin és gázolaj tekintetében.

Olcsóbb lesz a gázolaj, a benzin viszont marad
Olcsóbb lesz a gázolaj, a benzin viszont marad
Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó

Üzemanyagár-változás

Szombaton csak a gázolaj ára fog lefelé mozdulni bruttó 3 forinttal, a benzin ára viszont ezúttal nem változik.

A mai napon még a következő átlagárakkal találkozhatunk:

  • 95-ös benzin: 579 Ft/liter
  • Gázolaj: 584 Ft/liter

- tájékoztatott a holtankoljak.hu

Itt tankolhatja a legolcsóbb benzint és gázolajat Miskolcon

Továbbra is az Auchan töltőállomás a legolcsóbb mind benzin, mind gázolaj tekintetében, ahol előbbit 549.0 forintért, utóbbit pedig 555.0 forintért tankolhatjuk literenként.

A legdrágább kút pedig most a Mol, ahol a 95-ös benzin literjét 580.0 forintért, a gázolajét pedig 584.0 forintért vásárolhatjuk meg.

 

