Így alakul a hétvégén a benzin és a gázolaj ára a kutakon

Üzemanyagár-változás

Szombaton csak a gázolaj ára fog lefelé mozdulni bruttó 3 forinttal, a benzin ára viszont ezúttal nem változik.

A mai napon még a következő átlagárakkal találkozhatunk:

95-ös benzin: 579 Ft/liter

Gázolaj: 584 Ft/liter

- tájékoztatott a holtankoljak.hu

Itt tankolhatja a legolcsóbb benzint és gázolajat Miskolcon

Továbbra is az Auchan töltőállomás a legolcsóbb mind benzin, mind gázolaj tekintetében, ahol előbbit 549.0 forintért, utóbbit pedig 555.0 forintért tankolhatjuk literenként.

A legdrágább kút pedig most a Mol, ahol a 95-ös benzin literjét 580.0 forintért, a gázolajét pedig 584.0 forintért vásárolhatjuk meg.