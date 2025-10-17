13 perce
Így alakul a hétvégén a benzin és a gázolaj ára a kutakon
Megérkezett a hír, ez vár az autósokra a hétvégén. Azt is mutatjuk, hol lehet ma a legolcsóbban tankolni legyen szó akár benzinről, akár gázolajról.
Ahogyan mindig, most is elsőként tájékoztatjuk olvasóinkat az aktuális üzemanyagár-változásokról. A múlt heti stagnálás és a hét eleji kisebb árkorrekció után, a héten már másodszor mozdulnak lefelé az árak benzin és gázolaj tekintetében.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!
Üzemanyagár-változás
Szombaton csak a gázolaj ára fog lefelé mozdulni bruttó 3 forinttal, a benzin ára viszont ezúttal nem változik.
A mai napon még a következő átlagárakkal találkozhatunk:
- 95-ös benzin: 579 Ft/liter
- Gázolaj: 584 Ft/liter
- tájékoztatott a holtankoljak.hu
Itt tankolhatja a legolcsóbb benzint és gázolajat Miskolcon
Továbbra is az Auchan töltőállomás a legolcsóbb mind benzin, mind gázolaj tekintetében, ahol előbbit 549.0 forintért, utóbbit pedig 555.0 forintért tankolhatjuk literenként.
A legdrágább kút pedig most a Mol, ahol a 95-ös benzin literjét 580.0 forintért, a gázolajét pedig 584.0 forintért vásárolhatjuk meg.
Milliós számla a semmire Miskolcon? Maffiamódszerekkel vernek át a kamu duguláselhárítók, itt az élő példa!
„A rák több, mint egy orvosi diagnózis: mélyen személyes ügy”
Nótár Mary elkápráztatta Alsózsolcát – meg is tudjuk mutatni! - fotók, videók