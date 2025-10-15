Erre számíthatnak az autósok csütörtöktől a benzinkutakon

A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

Üzemanyagár-változás

Csütörtökön a szerdai naphoz hasonlóan továbbra sem változnak a nagykereskedelmi árak, így nem módosul sem a benzin, sem a gázolaj ára.

A mai napon a következő átlagárakkal találkozhatunk:

95-ös benzin: 581 Ft/liter

Gázolaj: 586 Ft/liter

- tájékoztatott a holtankoljak.hu

Itt tankolhatja a legolcsóbb benzint és gázolajat

Továbbra is az Auchan töltőállomáson tankolhatunk a legolcsóbban 95-ös benzint és gázolajat is, ahol előbbi literjét 551.0 forintért, utóbbiét pedig 558.0 forintért vásárolhatjuk meg.

A legdrágább kút pedig most a Mol, ahol a 95-ös benzin literje 582.0 forintba, a gázolaj literje pedig 587.0 forintba kerül.