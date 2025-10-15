34 perce
Erre számíthatnak az autósok csütörtöktől a benzinkutakon
Megérkeztek a legfrissebb hírek az üzemanyagárak alakulásáról. Erre kell számítani csütörtöktől és azt is mutatjuk, melyik benzinkúton lehet a legolcsóbban tankolni ma.
Ahogyan mindig, most is elsőként tájékoztatjuk olvasóinkat az aktuális üzemanyaár-változásokról. A múlt heti stagnálás után a hét elejét egy kisebb árkorrekcióval indítottuk, akkor a gázolaj ára csökkent bruttó 3 forinttal, míg a benzin ára változatlan maradt. Lássuk, mi várja az autósokat a továbbiakban.
Üzemanyagár-változás
Csütörtökön a szerdai naphoz hasonlóan továbbra sem változnak a nagykereskedelmi árak, így nem módosul sem a benzin, sem a gázolaj ára.
A mai napon a következő átlagárakkal találkozhatunk:
- 95-ös benzin: 581 Ft/liter
- Gázolaj: 586 Ft/liter
- tájékoztatott a holtankoljak.hu
Itt tankolhatja a legolcsóbb benzint és gázolajat
Továbbra is az Auchan töltőállomáson tankolhatunk a legolcsóbban 95-ös benzint és gázolajat is, ahol előbbi literjét 551.0 forintért, utóbbiét pedig 558.0 forintért vásárolhatjuk meg.
A legdrágább kút pedig most a Mol, ahol a 95-ös benzin literje 582.0 forintba, a gázolaj literje pedig 587.0 forintba kerül.
