Üzemanyagárak

34 perce

Erre számíthatnak az autósok csütörtöktől a benzinkutakon

Címkék#üzemanyagár#benzin#gázolaj

Megérkeztek a legfrissebb hírek az üzemanyagárak alakulásáról. Erre kell számítani csütörtöktől és azt is mutatjuk, melyik benzinkúton lehet a legolcsóbban tankolni ma.

Boon.hu

Ahogyan mindig, most is elsőként tájékoztatjuk olvasóinkat az aktuális üzemanyaár-változásokról. A múlt heti stagnálás után a hét elejét egy kisebb árkorrekcióval indítottuk, akkor a gázolaj ára csökkent bruttó 3 forinttal, míg a benzin ára változatlan maradt. Lássuk, mi várja az autósokat a továbbiakban.

Így alakul a benzin és a gázolaj ára (A kép illusztráció)
Így alakul a benzin és a gázolaj ára (A kép illusztráció)
Fotó: Takács József

Üzemanyagár-változás

Csütörtökön a szerdai naphoz hasonlóan továbbra sem változnak a nagykereskedelmi árak, így nem módosul sem a benzin, sem a gázolaj ára.

A mai napon a következő átlagárakkal találkozhatunk:

  • 95-ös benzin: 581 Ft/liter
  • Gázolaj: 586 Ft/liter

- tájékoztatott a holtankoljak.hu

Itt tankolhatja a legolcsóbb benzint és gázolajat

Továbbra is az Auchan töltőállomáson tankolhatunk a legolcsóbban 95-ös benzint és gázolajat is, ahol előbbi literjét 551.0 forintért, utóbbiét pedig 558.0 forintért vásárolhatjuk meg.

A legdrágább kút pedig most a Mol, ahol a 95-ös benzin literje 582.0 forintba, a gázolaj literje pedig 587.0 forintba kerül.

 

