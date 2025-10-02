október 2., csütörtök

49 perce

Így változik pénteken a benzin és a gázolaj ára

Megérkezett a bejelentés: változás várható a töltőállomásokon. Így fog alakulni pénteken a benzin és a gázolaj ára.

Boon.hu

Ahogyan mindig, most is elsőként tájékoztatjuk olvasóinkat az aktuális üzemanyagár-változásokról. A hét elején csak kis mértékben, de emelkedett a benzin és a gázolaj ára is, a hét közepén viszont nem volt további változás. Lássuk, mi várható pénteken:

Így alakul a benzin és a gázolaj ára a hétvégén
Fotó: Takács József

Üzemanyagár-változás

Pénteken sem változnak a nagykereskedelmi árak a benzin és a gázolaj tekintetében sem. A kiskereskedelmi árakban viszont tapasztalhatunk változást a kutakon, jellemzően kisebb mértékű csökkentést.

Ma még a következő átlagárakkal találkozhatunk:

  • 95-ös benzin: 590 Ft/liter
  • Gázolaj: 594 Ft/liter

- tájékoztatott a holtankoljak.hu.

Itt tankolhat a legolcsóbban benzint és gázolajat Miskolcon

A 95-ös benzin jelenleg a Független Benzinkutak Szövetségének egyik tagjánál, a Palviscsák Transz Kft. töltőállomásán a legolcsóbb, ahol annak literjét 556.0 forintért tankolhatjuk.

A gázolaj pedig most az Auchan-kúton a legolcsóbb, ahol azt literenként 565.0 forintért vásárolhatjuk meg.

A legdrágább kút jelenleg 95-ös benzin tekintetében a Mol, ahol annak literjét 589.0 forintért tankolhatjuk.

Gázolaj tekintetében pedig most az OMW a legdrágább, ahol azt literenként 592.9 forintért kapjuk meg.

 

