2 órája
Így változik pénteken a benzin és a gázolaj ára
Megérkezett a bejelentés: változás várható a töltőállomásokon. Így fog alakulni pénteken a benzin és a gázolaj ára.
Ahogyan mindig, most is elsőként tájékoztatjuk olvasóinkat az aktuális üzemanyagár-változásokról. A hét elején csak kis mértékben, de emelkedett a benzin és a gázolaj ára is, a hét közepén viszont nem volt további változás. Lássuk, mi várható pénteken:
Üzemanyagár-változás
Pénteken sem változnak a nagykereskedelmi árak a benzin és a gázolaj tekintetében sem. A kiskereskedelmi árakban viszont tapasztalhatunk változást a kutakon, jellemzően kisebb mértékű csökkentést.
Ma még a következő átlagárakkal találkozhatunk:
- 95-ös benzin: 590 Ft/liter
- Gázolaj: 594 Ft/liter
- tájékoztatott a holtankoljak.hu.
Itt tankolhat a legolcsóbban benzint és gázolajat Miskolcon
A 95-ös benzin jelenleg a Független Benzinkutak Szövetségének egyik tagjánál, a Palviscsák Transz Kft. töltőállomásán a legolcsóbb, ahol annak literjét 556.0 forintért tankolhatjuk.
A gázolaj pedig most az Auchan-kúton a legolcsóbb, ahol azt literenként 565.0 forintért vásárolhatjuk meg.
A legdrágább kút jelenleg 95-ös benzin tekintetében a Mol, ahol annak literjét 589.0 forintért tankolhatjuk.
Gázolaj tekintetében pedig most az OMW a legdrágább, ahol azt literenként 592.9 forintért kapjuk meg.
