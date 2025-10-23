3 órája
Október 23-án újra emelkedett a benzin és a gázolaj ára
A hét elején megint emelkedést lehetett tapasztalni az üzemanyagárakban. Az október 23-i ünnepünkön ismét nő a benzin és a gázolaj ára.
Ahogyan mindig, most is elsőként tájékoztatjuk olvasóinkat az aktuális üzemanyagár-változásokról. Az elmúlt hetek stagnálása után a hét elején csak kisebb mértékben ugyan, de növekedésnek indultak az üzemanyagárak mind benzin, mind gázolaj tekintetében, ami az október 23-i ünnepünkön tovább folytatódott.
Dráguló benzin és gázolaj
Az október 23-i nemzeti ünnepen emelkednek a nagykereskedelmi üzemanyagárak. A benzin és a gázolaj is bruttó 2-2 forinttal.
A mai napon még az alábbi árakkal találkozhatunk a kutakon:
- 95-ös benzin: 576 Ft/liter
- Gázolaj: 579 Ft/liter
- tájékoztatott a holtankoljak.hu
Itt kapja a legolcsóbb benzint és gázolajat Miskolcon ma
A 95-ös benzin tekintetében legolcsóbb kút jelenleg a Független Benzinkutak Szövetségének egyik tagja, a Palviscsák-Transz Kft. töltőállomása, ahol azt literenként 547.0 forintért tankolhatjuk,
Gázolaj tekintetében pedig most az Auchan töltőállomás a legolcsóbb, ahol annak literenkénti ára 555.0 forint.
A 95-ös benzin most a Shell-kúton a legdrágább, ahol azt 574.9 forintos literenkénti áron vásárolhatjuk meg.
A gázolaj pedig most a Mol-kúton a legdrágább, itt egy liter 578.0 forintba kerül.
