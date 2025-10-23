Október 23-án újra emelkedett a benzin és a gázolaj ára

A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

Dráguló benzin és gázolaj

Az október 23-i nemzeti ünnepen emelkednek a nagykereskedelmi üzemanyagárak. A benzin és a gázolaj is bruttó 2-2 forinttal.



A mai napon még az alábbi árakkal találkozhatunk a kutakon:

95-ös benzin: 576 Ft/liter



Gázolaj: 579 Ft/liter

- tájékoztatott a holtankoljak.hu

Itt kapja a legolcsóbb benzint és gázolajat Miskolcon ma

A 95-ös benzin tekintetében legolcsóbb kút jelenleg a Független Benzinkutak Szövetségének egyik tagja, a Palviscsák-Transz Kft. töltőállomása, ahol azt literenként 547.0 forintért tankolhatjuk,

Gázolaj tekintetében pedig most az Auchan töltőállomás a legolcsóbb, ahol annak literenkénti ára 555.0 forint.

A 95-ös benzin most a Shell-kúton a legdrágább, ahol azt 574.9 forintos literenkénti áron vásárolhatjuk meg.

A gázolaj pedig most a Mol-kúton a legdrágább, itt egy liter 578.0 forintba kerül.