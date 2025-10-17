október 17., péntek

Átadás

21 perce

Kipattant a patika, avagy új Adonisz a sétálóutcán

Címkék#felújítás#sétálóutca#gyógyszertár#patika#egészségügyi szolgáltatás#miskolci főutca#miskolci belváros#átalakítás

Az egykori Adonisz ruhaüzlet helyén immár majd' két évtizede gyógyszertár működik. A miskolci belvárosi patika belső tere most alaposan megújult; csütörtökön délben avatták.

Boon.hu

Izgalmas új fejezet kezdeteként beszéltek az érintettek a ma ünnepélyesen átadott új helyiségről. „Kényelmes környezet, ahol jó dolgozni.” Aki betér az Adonisz nevű belvárosi patika ajtaján mostantól, érzékelheti a különbséget: több tér, derűsebb színvilág, világosabb belső, jobban áttekinthető kínálat. A Kulcs Patikák égisze alatt elvégzett fejlesztéshez a városi önkormányzat is gratulált.

belvárosi patika
Belvárosi patika: megszokott kiszolgálás, megújult kiszolgálótér
Fotó: Takács József

A belvárosi patika felkerült a Kulcs-térképre

Sokan emlékezhetnek még a 40-pluszos miskolciak közül a sétálóutcán, annak is a Kandia köz–Villanyrendőr közötti szakaszának közepén üzemelt ruhaüzletre, ami talán valamikor (?) az ezredfordulón vagy azután zárhatott be. Nem csak helyét, de nevét is örökölte az utána ott megnyílt gyógyszertár, ami immár 17 éve várja vásárlóit ezen a helyen. De mostantól egészen megváltozott „külsővel”, azazhogy pontosabban: belsővel. A vevőtér gyökeresen átalakult, mind méretében, mind elrendezésében, mind hangulatában, színvilágában.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

Feledy Ágnes üzletvezető a csütörtökön délben tartott megnyitóünnepségen arról beszélt, hogy a fejlesztés „egy izgalmas új fejezet kezdete”. Fontosnak nevezte, hogy a most kialakított kényelmes környezet egyben olyan helyet jelent számukra, ahol jó dolgozni. Egyúttal sikerült a beruházás révén Kulcs Patikák hálózat „legjei” közé emelkedni, azaz bekerülni a „quality” minősítésű üzletek közé a cégcsoportnál. 

Háromból középen az Adonisz
Forrás: Google Maps / kulcspatikak.hu

A vezető megköszönte kollégáinak is a munkáját, és elmondta: az Adonisz „nem csak egy egészségügyi szolgáltató akar lenni, hanem megbízható pont a vásárlók, a betegek életében”.

Adonisz Gyógyszertár átadása 10.16.

Fotók: Takács József

Homonnai Annamária, a Kulcs Patikák cég értékesítési vezetője volt jelen a vállalatvezetés részéről, aki maga is miskolci lévén méltatta a főutcai patika szerepét a helyi egészségügyi ellátásban. Végül a Városháza nevében jelen lévő alpolgármester beszélt a rögtönzött kis ünnepségen. Hollósy András a miskolci önkormányzat részről úgy a gratulációt, mint a köszönetnyilvánítást közvetítette, amiatt, hogy „hogy mertek fejleszteni ezekben a nehéz időkben”. Utalt a belváros általános fejlesztési célkitűzésének olyan, a jelenlegi önkormányzati vezetés alatt preferált lépéseire, mint a közterületi takarítás, a galambgyérítés vagy a fokozott rendészeti jelenlét.

A szalagátvágásnál, az ünnepi torta előtt (középen): Homonnai Annamária, Feledy Ágnes és Hollósy András
Fotó: Takács József

 

