Kipattant a patika, avagy új Adonisz a sétálóutcán

Izgalmas új fejezet kezdeteként beszéltek az érintettek a ma ünnepélyesen átadott új helyiségről. „Kényelmes környezet, ahol jó dolgozni.” Aki betér az Adonisz nevű belvárosi patika ajtaján mostantól, érzékelheti a különbséget: több tér, derűsebb színvilág, világosabb belső, jobban áttekinthető kínálat. A Kulcs Patikák égisze alatt elvégzett fejlesztéshez a városi önkormányzat is gratulált.

Belvárosi patika: megszokott kiszolgálás, megújult kiszolgálótér

Fotó: Takács József

A belvárosi patika felkerült a Kulcs-térképre

Sokan emlékezhetnek még a 40-pluszos miskolciak közül a sétálóutcán, annak is a Kandia köz–Villanyrendőr közötti szakaszának közepén üzemelt ruhaüzletre, ami talán valamikor (?) az ezredfordulón vagy azután zárhatott be. Nem csak helyét, de nevét is örökölte az utána ott megnyílt gyógyszertár, ami immár 17 éve várja vásárlóit ezen a helyen. De mostantól egészen megváltozott „külsővel”, azazhogy pontosabban: belsővel. A vevőtér gyökeresen átalakult, mind méretében, mind elrendezésében, mind hangulatában, színvilágában.

Feledy Ágnes üzletvezető a csütörtökön délben tartott megnyitóünnepségen arról beszélt, hogy a fejlesztés „egy izgalmas új fejezet kezdete”. Fontosnak nevezte, hogy a most kialakított kényelmes környezet egyben olyan helyet jelent számukra, ahol jó dolgozni. Egyúttal sikerült a beruházás révén Kulcs Patikák hálózat „legjei” közé emelkedni, azaz bekerülni a „quality” minősítésű üzletek közé a cégcsoportnál.

Háromból középen az Adonisz

Forrás: Google Maps / kulcspatikak.hu

A vezető megköszönte kollégáinak is a munkáját, és elmondta: az Adonisz „nem csak egy egészségügyi szolgáltató akar lenni, hanem megbízható pont a vásárlók, a betegek életében”.