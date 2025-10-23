1 órája
Orbán Viktor beszédet mond a Békemeneten: Magyarország a béke oldalán marad!
Az idei békemenet minden eddiginél nagyobb figyelmet kaphat, hiszen a háborús feszültségek közepette Magyarország ismét a béke mellett tesz hitet. A Békemeneten a miniszterelnök is felszólal.
Minden eddiginél fontosabb békemenet lesz október 23-án
A Civil Összefogás Fórum (CÖF–CÖKA) közleménye szerint az idei Békemenet fő üzenete a béke, a nemzeti függetlenség és az összefogás lesz. A menet 11 órakor indul az Elvis Presley térről, majd a Margit hídon és a Nyugati téren át érkezik meg a Kossuth térre, ahol Orbán Viktor miniszterelnök tart beszédet.
A Békemenet minden eddiginél nagyobb figyelmet kaphat
A szervezők szerint a magyar embereknek a jelenlegi háborús helyzetben világosan kell üzenniük: Magyarország nem háborút akar, hanem békét. A CÖF hangsúlyozta, hogy az esemény célja az ország függetlenségének és a nemzeti értékeknek a megerősítése.
FRISSÜLŐ HÍRFOLYAMUNK:
Legyen ma a béke hangja a legerősebb! - üzente Orbán Viktor:
Korán kelt ma Borsod-Abaúj-Zemplén is, sorra kerülek ki a közösségi oldalakra a posztok: Úton a Békemenetre!
Együtt erő vagyunk! - videót is közzé tett Bánné dr. Gál Boglárka:
Demeter Zoltán így látja a mai napot: jó hangulat, jó társaság, szép nap lesz!
Sok jó emberrel érkezünk szerte a választókerületünkből a Békemenetre, hogy közösen emlékezzünk 1956 hőseire! - osztotta meg egy fotó kiséretében Csuzda Gábor:
Hollósy András videóban is bejelentkezett, Hajrá, Miskolc!
Nagy találkozásokra is kiváló alkalom a békemenet:
Hollósy András meggyőző képet osztott meg a közösségi oldalán:
Kiss János is elindult:
Felvirradt a nagy nap! Indulás! - posztolta Csöbör Katalin:
Elindultunk Budapestre, ahol nemzeti ünnepünkön is megmutatjuk, hogy a magyarok a béke oldalán állnak - írta Bánné dr. Gál Boglárka.
Orbán Viktor miniszterelnök a közösségi oldalán is megosztotta a Békemenet menetrendjét.
A Békemenetet évről évre több tízezren követik, és idén is nagy érdeklődésre számítanak – nemcsak Magyarországról, hanem a határon túlról is.