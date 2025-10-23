október 23., csütörtök

Békemenet 2025

1 órája

Orbán Viktor beszédet mond a Békemeneten: Magyarország a béke oldalán marad!

Az idei békemenet minden eddiginél nagyobb figyelmet kaphat, hiszen a háborús feszültségek közepette Magyarország ismét a béke mellett tesz hitet. A Békemeneten a miniszterelnök is felszólal.

Boon.hu
Orbán Viktor beszédet mond a Békemeneten: Magyarország a béke oldalán marad!

Minden eddiginél fontosabb békemenet lesz október 23-án

Forrás: MW Archív

A Civil Összefogás Fórum (CÖF–CÖKA) közleménye szerint az idei Békemenet fő üzenete a béke, a nemzeti függetlenség és az összefogás lesz. A menet 11 órakor indul az Elvis Presley térről, majd a Margit hídon és a Nyugati téren át érkezik meg a Kossuth térre, ahol Orbán Viktor miniszterelnök tart beszédet.

Békemenet, Orbán Viktor, béke, CÖF, október 23
Az október 23-i békemenet útvonala Fotó: MW

A Békemenet minden eddiginél nagyobb figyelmet kaphat

A szervezők szerint a magyar embereknek a jelenlegi háborús helyzetben világosan kell üzenniük: Magyarország nem háborút akar, hanem békét. A CÖF hangsúlyozta, hogy az esemény célja az ország függetlenségének és a nemzeti értékeknek a megerősítése.

FRISSÜLŐ HÍRFOLYAMUNK:

Legyen ma a béke hangja a legerősebb! - üzente Orbán Viktor:

Korán kelt ma Borsod-Abaúj-Zemplén is, sorra kerülek ki a közösségi oldalakra a posztok: Úton a Békemenetre!

Együtt erő vagyunk! - videót is közzé tett Bánné dr. Gál Boglárka:

Demeter Zoltán így látja a mai napot: jó hangulat, jó társaság, szép nap lesz! 🇭🇺✨

Sok jó emberrel érkezünk szerte a választókerületünkből a Békemenetre, hogy közösen emlékezzünk 1956 hőseire!🇭🇺 - osztotta meg egy fotó kiséretében Csuzda Gábor:

Hollósy András videóban is bejelentkezett, Hajrá, Miskolc!

Nagy találkozásokra is kiváló alkalom a békemenet:

Hollósy András meggyőző képet osztott meg a közösségi oldalán:

Kiss János is elindult:

Felvirradt a nagy nap! ☀️ Indulás!😉 - posztolta Csöbör Katalin:

Elindultunk Budapestre, ahol nemzeti ünnepünkön is megmutatjuk, hogy a magyarok a béke oldalán állnak - írta Bánné dr. Gál Boglárka.

 

Orbán Viktor miniszterelnök a közösségi oldalán is megosztotta a Békemenet menetrendjét.

A Békemenetet évről évre több tízezren követik, és idén is nagy érdeklődésre számítanak – nemcsak Magyarországról, hanem a határon túlról is.

 

