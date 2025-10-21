Jó ég, mi kell ahhoz, hogy valaki ezt otthagyja Miskolcon? Fotón a Vologdához kitett meglepi!

Miskolcon sosem lehet tudni, mi vár a járókelőkre a következő sarkon. Most éppen egy igencsak szokatlan „lelet” bukkant fel a Vologda és a Mátyás király utca találkozásánál: egy magányosan heverő békatalp.

Valahol itt hagyhatták el a békatalpat Miskolcon

Forrás: Google Maps

Békatalp a járdán – Miskolcon bukkantak rá az utcán heverve

A különös tárgy láttán sokan megmosolyogták a helyzetet, mások viszont értetlenül álltak a jelenség előtt – hiszen nem mindennap találkozni egy fél könnyűbúvár-felszereléssel egy miskolci utcán.

A helyiek közül többen is észrevették a furcsa „városi relikviát”, sőt, néhányan már tréfás üzeneteket is hagytak a közösségi médiában. Egy bejegyzés szerint:

„A félig mezítlábas könnyűbúvárnak üzenem, hogy a hiányzó békatalpa a Vologda/Mátyás utca sarkán található.”

A poszt pillanatok alatt bejárta az egyik helyi Facebook-csoportot, és mosolyt csalt az arcokra.

Félpár békatalp árválkodik Miskolcon. Vajon hogy kerülhetett oda?

Forrás: Miskolc és Én facebook csoport

Bár a városban megszokhattuk már, hogy néha meglepő tárgyak bukkannak fel az utcákon, egy békatalp azért még Miskolcon is ritka látvány. Talán valaki a nyári strandcuccát pakolta ki a kocsiból, és egy óvatlan pillanatban leejtette, vagy épp egy kreatív tréfa áldozatai vagyunk. Akárhogy is, a Vologda utca sarka most egy pillanatra a városi humor egyik új színterévé vált.

Egy biztos: ha valaki hiányolja a felszerelését, nem kell messzire mennie. A kék békatalp türelmesen várja, hogy újra párra találjon – addig is Miskolc egyik legviccesebb „utcai installációja” marad.



