Jó ég, mi kell ahhoz, hogy valaki ezt otthagyja Miskolcon? Fotón a Vologdához kitett meglepi!
Szokatlan tárgyra bukkantak Miskolcon, ami azonnal megmozgatta az internetezők fantáziáját. A Vologda és a Mátyás király utca sarkán talált békatalp nemcsak mosolyt, hanem találgatásokat is kiváltott a helyiekből.
Miskolcon sosem lehet tudni, mi vár a járókelőkre a következő sarkon. Most éppen egy igencsak szokatlan „lelet” bukkant fel a Vologda és a Mátyás király utca találkozásánál: egy magányosan heverő békatalp.
Békatalp a járdán – Miskolcon bukkantak rá az utcán heverve
A különös tárgy láttán sokan megmosolyogták a helyzetet, mások viszont értetlenül álltak a jelenség előtt – hiszen nem mindennap találkozni egy fél könnyűbúvár-felszereléssel egy miskolci utcán.
A helyiek közül többen is észrevették a furcsa „városi relikviát”, sőt, néhányan már tréfás üzeneteket is hagytak a közösségi médiában. Egy bejegyzés szerint:
„A félig mezítlábas könnyűbúvárnak üzenem, hogy a hiányzó békatalpa a Vologda/Mátyás utca sarkán található.”
A poszt pillanatok alatt bejárta az egyik helyi Facebook-csoportot, és mosolyt csalt az arcokra.
Bár a városban megszokhattuk már, hogy néha meglepő tárgyak bukkannak fel az utcákon, egy békatalp azért még Miskolcon is ritka látvány. Talán valaki a nyári strandcuccát pakolta ki a kocsiból, és egy óvatlan pillanatban leejtette, vagy épp egy kreatív tréfa áldozatai vagyunk. Akárhogy is, a Vologda utca sarka most egy pillanatra a városi humor egyik új színterévé vált.
Egy biztos: ha valaki hiányolja a felszerelését, nem kell messzire mennie. A kék békatalp türelmesen várja, hogy újra párra találjon – addig is Miskolc egyik legviccesebb „utcai installációja” marad.
