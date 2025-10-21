október 21., kedd

Orsolya névnap

+13
0
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Helyi közélet

2 órája

Jó ég, mi kell ahhoz, hogy valaki ezt otthagyja Miskolcon? Fotón a Vologdához kitett meglepi!

Címkék#facebook#poszt#könnyűbúvár#Vologda#Mátyás király utca#tárgy

Szokatlan tárgyra bukkantak Miskolcon, ami azonnal megmozgatta az internetezők fantáziáját. A Vologda és a Mátyás király utca sarkán talált békatalp nemcsak mosolyt, hanem találgatásokat is kiváltott a helyiekből.

Miskolcon sosem lehet tudni, mi vár a járókelőkre a következő sarkon. Most éppen egy igencsak szokatlan „lelet” bukkant fel a Vologda és a Mátyás király utca találkozásánál: egy magányosan heverő békatalp. 

Valahol itt hagyhatták el a békatalpat Miskolcon
Valahol itt hagyhatták el a békatalpat Miskolcon
Forrás: Google Maps 

Békatalp a járdán – Miskolcon bukkantak rá az utcán heverve

A különös tárgy láttán sokan megmosolyogták a helyzetet, mások viszont értetlenül álltak a jelenség előtt – hiszen nem mindennap találkozni egy fél könnyűbúvár-felszereléssel egy miskolci utcán.

A helyiek közül többen is észrevették a furcsa „városi relikviát”, sőt, néhányan már tréfás üzeneteket is hagytak a közösségi médiában. Egy bejegyzés szerint: 

„A félig mezítlábas könnyűbúvárnak üzenem, hogy a hiányzó békatalpa a Vologda/Mátyás utca sarkán található.” 

A poszt pillanatok alatt bejárta az egyik helyi Facebook-csoportot, és mosolyt csalt az arcokra.

Félpár békatalp árválkodik Miskolcon
Félpár békatalp árválkodik Miskolcon. Vajon hogy kerülhetett oda?
Forrás: Miskolc és Én facebook csoport 

Bár a városban megszokhattuk már, hogy néha meglepő tárgyak bukkannak fel az utcákon, egy békatalp azért még Miskolcon is ritka látvány. Talán valaki a nyári strandcuccát pakolta ki a kocsiból, és egy óvatlan pillanatban leejtette, vagy épp egy kreatív tréfa áldozatai vagyunk. Akárhogy is, a Vologda utca sarka most egy pillanatra a városi humor egyik új színterévé vált.

Egy biztos: ha valaki hiányolja a felszerelését, nem kell messzire mennie. A kék békatalp türelmesen várja, hogy újra párra találjon – addig is Miskolc egyik legviccesebb „utcai installációja” marad.


Google News A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu