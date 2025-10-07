1 órája
„Majd kifizetem, ha megkaptam a fizetést” – találgatnak a miskolciak a friss vízszámláról, reagált a szolgáltató
A Mivíz/ÉRV átállás körüli dupla-számlázás sok fogyasztót megzavarhat, de az új vízszolgáltató igyekszik tisztázni a képet. A miskolci fogyasztóknak be kell fizetniük minden kapott számlát – ne maradjon befizetetlen egy se.
Már október elején arról írt a Boon.hu, hogy „kiderült, be kell-e fizetni mindkét számlát”, és a ki nem mondott kérdésre a válasz természetesen: igen. Ennek dacára az akkori cikkből is látható volt, hogy sokan a fogyasztók közül nem értik, vagy ami rosszabb, félreértik az aktuális átmeneti helyzetet, az erre vonatkozó szolgáltatói tájékoztatást.
Be kell fizetni minden vizes számlát!
Az összefoglalóban idézett facebookos párbeszédekben is többek részéről megfogalmazódott a téves álláspont, nevezetesen hogy ne kéne valamit befizetni.
Kiderült, be kell-e fizetni mindkét számlát! Tisztázott a MIVÍZ, ezért jött dupla csekk a miskolciaknak
- Állítólag így zárták le a rendszert, hogy készítettek egy becsült számlát, amit nem kell befizetni. Kb. 2, 2 és fél hónap múlva fog jönni a következő számla. Aki akarja, befizeti a becsült számlát, akkor azt beszámítják, így következő számla nem lesz olyan sok.
- Mi úgy értelmeztük, hogy a második számla ellenőrző számla, amin sztornózva vannak a korábbi tételek. Elvileg nem kell, csak a legutóbbit befizetni, de mi is befizettük mindkettőt, max. túlfizetésben leszünk és a következő számlával annyival kevesebbet kell fizetni.
- Én sem tudom hó végén kifizetni. Majd kifizetem, ha megkaptam a fizetést.
- Decemberben lesz leolvasás az átállás miatt. Addig kiszámlázták mindenkinek szeptember végéig. Valamivel több, mint az óraállás, de majd kompenzálódik a decemberi leolvasás után. Mi úgy értettük, addig nem is kell fizetni, ez az utolsó fizetés az óraolvasásig.
Ha nehézséget okoz, részletfizetés kérhető
Mivel a fenti tapasztalatok nyomán ismét megkerestük a miskolci ivóvíz-szolgáltatás üzemeltetőjét, hadd ismételjük meg a legfontosabb tudnivalókat a Mivíz feladatát újabban átvevő Észak-Magyarországi Regionális Vízműtől (ÉRV) kapott friss tájékoztatás alapján.
Kezdjük a szikár tényekkel:
A Mivíz Kft. és az ÉRV Zrt. 2025. szeptember 30. napján megtörtént egyesülését követően, Miskolc Megyei Jogú Város területén az ivóvízszolgáltatási, illetve a szennyvízelvezetési -és tisztítási feladatokat 2025. október 1. napjától az ÉRV Zrt. látja el.
„Tekintettel arra, hogy az egyesülést követően a továbbiakban az ÉRV Zrt. számlázási rendszerét alkalmazzuk, szükségessé vált a Mivíz Kft. most lezáruló szolgáltatási időszakának számviteli zárása. Ennek megfelelően valamennyi, mindezidáig a Mivíz Kft. ellátási területéhez tartozó felhasználó részére zárószámlát bocsátottunk ki a 2025. szeptember 30-ig fordulónapig, eddig igénybe vett víziközmű-szolgáltatásokra vonatkozóan” – nyomatékosítja a cég.
Mint írják, attól függően érkezett most
- vagy csak egy végszámla,
- vagy egy időszaki és egy végszámla,
hogy adott felhasználó fogyasztását a korábbi rendszerben milyen számlázási ciklusban olvasták le és számlázták ki. Fontos, hogy minden kiállított számla ellenértékét ki kell egyenlítenie a fogyasztónak! Azzal a könnyítéssel, írják, hogy „ha valamely felhasználók számára a zárási időszakban kiállított számlák befizetése nehézséget jelent, kérjük, jelezze ezt, és az ÉRV Zrt. kamatmentes részletfizetést biztosít”.
Ebben az egy esetben (értsd: az október 1-i átállás időszakában) a zárószámlára vonatkozóan kivételesen a csoportos beszedési megbízással rendelkező fogyasztók is készpénzátutalási megbízás (csekk) kíséretében kapták kézhez a számlát, aminek az összegét a csekk befizetésével kell kiegyenlíteniük. A zárószámla értékének befizetéséhez javasolják akár az egyedi átutalást, akár az Icsekk alkalmazását.
Az ÉRV Zrt. jelzi egyúttal, hogy általa kiállított első számla összegének levonása már (azoknál, akik eddig így kérték) ismét csoportos beszedési megbízás alapján, bankon keresztül történik majd, amennyiben a pénzintézet az átállítást elvégzi.
A szolgáltató a Boon.hu-nak küldött levelét az alábbiakkal zárja, üzenve az olvasóknak:
Kérdéseikkel, kéréseikkel forduljanak bizalommal az ÉRV Zrt. Ügyfélszolgálatához az ismert elérhetőségeken. Köszönjük Felhasználóink együttműködését!
A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!
Egy korábbi, még a Mivíz neve alatt futó szolgáltatással kapcsolatos videó a Borsod Online Youtube-csatornáján: