„Majd kifizetem, ha megkaptam a fizetést” – találgatnak a miskolciak a friss vízszámláról, reagált a szolgáltató

Már október elején arról írt a Boon.hu, hogy „kiderült, be kell-e fizetni mindkét számlát”, és a ki nem mondott kérdésre a válasz természetesen: igen. Ennek dacára az akkori cikkből is látható volt, hogy sokan a fogyasztók közül nem értik, vagy ami rosszabb, félreértik az aktuális átmeneti helyzetet, az erre vonatkozó szolgáltatói tájékoztatást.

Be kell fizetni, ha leolvassák, ha nem

Be kell fizetni minden vizes számlát!

Az összefoglalóban idézett facebookos párbeszédekben is többek részéről megfogalmazódott a téves álláspont, nevezetesen hogy ne kéne valamit befizetni.