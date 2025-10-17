A repedésből összefogás lett. Így ünnepelték a Szimbiózis Alapítvány épületének megmentőit - képek, videó

Mindenki otthagyhatta kézjegyét

Az esemény középpontjában az „Együtt tartjuk” című térinstalláció avatása állt, ami egy szimbolikus alkotás, mely az épület leginkább megsüllyedt sarkát „támasztja meg” sok színes, fából kivágott kézzel. Az installáció fém-fa szerkezete a majorságban készült, a kezeket is fogyatékossággal élő fiatalok készítették, kifejezve ezzel: ha sok kéz összefog, a legnagyobb repedés is begyógyulhat! A támogatók itt helyezhették el színes kézjegyeiket, majd egy autizmussal élő fiatal művész drótból készült miniatűr szobrát adja át a Fux Zrt részére.

