36 perce
A repedésből összefogás lett. Így ünnepelték a Szimbiózis Alapítvány épületének megmentőit - képek, videó
„Repedésből összefogás” elnevezéssel rendeztek ünnepséget október 17-én, pénteken, a Baráthegyi Majorságban. Mint ismeretes, a Baráthegyi Manufaktúra épülete veszélybe került, de segítséggel pár nap alatt sikerült megmenteni.
Felevatták az „Együtt tartjuk” című térinstallációt
Fotó: Vajda János
A Baráthegyi Manufaktúra épülete megsüllyedt. Szeptember közepén jött a hír, hogy húsz munkahely került veszélybe a Szimbiózis Alapítványnál.
A Baráthegyi Manufaktúra falai ugyanis megsüllyedtek és több helyen megrepedtek. A repedések már kritikus mértéket értek el, és mind kívül, mind belül egyre több helyen jelentkeztek. Az épület megerősítése és megmentése ezért halaszthatatlanná vált, amelynek érdekében támogatási felhívást tett közzé az alapítvány.
A Baráthegyi Manufaktúra támogatókra talált
A Fux Zrt. nagylelkű adománnyal támogatta a Baráthegyi Manufaktúra megmentését. Barkóczy Marianna, a Fux Zrt. gazdasági igazgatója az ünnepségen hangsúlyozta a társadalmi felelősségvállalás fontosságát.
Cégünk számára mindig is kiemelten fontos volt a társadalmi felelősségvállalás, ezen belül is helyi közösségeket igyekszünk segíteni, különösen nagy figyelmet fordítunk a fogyatékkal élő embertársainkra és itt ebben a kezdeményezésben mindezeket megtaláltuk egyben. Nagy örömmel álltunk a kezdeményezés mellé, hiszen nagyon fontos nekünk, hogy az a lokális közösség ahol mi is élünk és dolgozunk, fejlődni tudjon. Az gondolom, hogy ez a mai nap nemcsak az épület megmentéséről szól, hanem az összefogás és a közösség értékteremtő erejéről és ez a Fux Zrt.-nek mindig is kiemelten fontos volt. A Baráthegyi Manufaktúra megmentését négy millió forinttal támogattuk. Azt gondolom, hogy a Baráthegyi Majorság egy csoda és arra bíztatok mindenkit, hogy aki még nem járt itt az jöjjön el és nézze meg személyesen.
Sikerült megállítani a süllyedést
Jakubinyi László, a miskolci Szimbiózis Alapítvány kuratóriumi elnöke köszönetet mondott a támogatásokért és ismertette, hogy mely munkálatokat végezték el eddig.
Összesen hat és fél millió forint adomány érkezett. A beérkező kisebb adományok mellett a Fux Zrt. nagylelkű támogatásának köszönhetően egy összegben fedezte a legsürgetőbb, 4 millió forint értékű munkálatokat. Ennek köszönhetően a megsüllyedt épületrész alá mintegy öt köbméter speciális betonkeveréket juttattak be nagy nyomású injektálással, megakadályozva ezzel a további süllyedést. Jelenleg folyamatban van az esővíz-elvezető rendszer kialakításának szervezése: az épület melletti út szélére külső vízelvezető árkok, az épület köré pedig esővédő előtető kerül. November elején az Inject Solutions Kft. (megsullyedt-megrepedt.hu) önkéntesei pro bono munkában végzik majd a repedések „összevarrását”, mintegy 135 méter hosszan.
Összefogással megszüntették a Szimbiózis ház repedésétFotók: Vajda János
Mindenki otthagyhatta kézjegyét
Az esemény középpontjában az „Együtt tartjuk” című térinstalláció avatása állt, ami egy szimbolikus alkotás, mely az épület leginkább megsüllyedt sarkát „támasztja meg” sok színes, fából kivágott kézzel. Az installáció fém-fa szerkezete a majorságban készült, a kezeket is fogyatékossággal élő fiatalok készítették, kifejezve ezzel: ha sok kéz összefog, a legnagyobb repedés is begyógyulhat! A támogatók itt helyezhették el színes kézjegyeiket, majd egy autizmussal élő fiatal művész drótból készült miniatűr szobrát adja át a Fux Zrt részére.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!
Munkahelyek menekültek meg
A Baráthegyi Manufaktúra a Szimbiózis Alapítvány Baráthegyi Majorságának egyik meghatározó műhelye, ahol fogyatékossággal élő fiatalok végeznek értékteremtő munkát. A manufaktúrában magasabb támogatási igényű autista személyek újrahasznosított anyagokból készítenek ajándéktárgyakat, emellett itt folyik a többszörösen díjazott Baráthegyi Kecskesajt előállítása is, szintén speciális szükségletű munkatársak bevonásával.