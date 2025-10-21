október 21., kedd

Balesetveszély

2 órája

A közlekedés szégyene az M30-ason! A kocsik között bringázott, bebújt a sövénybe, aztán jött a teljes döbbenet! – videó

Címkék#életveszély#m30#baleset

A gyorsforgalmi útra kerékpárral felhajtani szigorúan tilos. Balesetveszélyes és életveszélyes az M30-ason biciklizni, de gyalog és keresztbe közlekedni is.

Boon.hu

A Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (MKIF )tette közzé a videót közösségi oldalán. A felvételen az látszik, hogy egy férfi kerékpárral, a legnagyobb nyugodtsággal közlekedik az M30-as autópályán, ami nemcsak szigorúan tilos, balesetveszélyes is.

Balesetveszélyes és életveszélyes kalandozás az M30-ason
Forrás:  Facebook
Forrás:  Facebook

A Kiss Ernő utcán pedig megfordították a traffiboxot, ezt sem árt elolvasni az alábbi linken:

Balesetveszély az M30-ason

Mit is látunk pontosan? A férfi az M30-as autópályán kerékpárral a forgalommal szembe haladva közlekedik, majd fogja magát és teljes nyugodtsággal keresztbe, a biciklit az elválasztón átemelve a menetirány szerinti két sávon elhagyja a gyorsforgalmi utat.

A kalandnak a hatóságok vetettek véget.

Fontos tudni, hogy gyorsforgalmi úton haladva, egy forgalommal szemben érkezőre, ráadásul kerékpárral közlekedőre senki nem számít, az elválasztó sáv növényzetéből biciklivel előbukkanó alakra pedig aztán végképp!

 

