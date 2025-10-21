A közlekedés szégyene az M30-ason! A kocsik között bringázott, bebújt a sövénybe, aztán jött a teljes döbbenet! – videó

A Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (MKIF )tette közzé a videót közösségi oldalán. A felvételen az látszik, hogy egy férfi kerékpárral, a legnagyobb nyugodtsággal közlekedik az M30-as autópályán, ami nemcsak szigorúan tilos, balesetveszélyes is.

Balesetveszélyes és életveszélyes kalandozás az M30-ason

Forrás: Facebook

A Kiss Ernő utcán pedig megfordították a traffiboxot, ezt sem árt elolvasni az alábbi linken: