A közlekedés szégyene az M30-ason! A kocsik között bringázott, bebújt a sövénybe, aztán jött a teljes döbbenet! – videó
A gyorsforgalmi útra kerékpárral felhajtani szigorúan tilos. Balesetveszélyes és életveszélyes az M30-ason biciklizni, de gyalog és keresztbe közlekedni is.
A Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (MKIF )tette közzé a videót közösségi oldalán. A felvételen az látszik, hogy egy férfi kerékpárral, a legnagyobb nyugodtsággal közlekedik az M30-as autópályán, ami nemcsak szigorúan tilos, balesetveszélyes is.
Balesetveszély az M30-ason
Mit is látunk pontosan? A férfi az M30-as autópályán kerékpárral a forgalommal szembe haladva közlekedik, majd fogja magát és teljes nyugodtsággal keresztbe, a biciklit az elválasztón átemelve a menetirány szerinti két sávon elhagyja a gyorsforgalmi utat.
A kalandnak a hatóságok vetettek véget.
Fontos tudni, hogy gyorsforgalmi úton haladva, egy forgalommal szemben érkezőre, ráadásul kerékpárral közlekedőre senki nem számít, az elválasztó sáv növényzetéből biciklivel előbukkanó alakra pedig aztán végképp!
