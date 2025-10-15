Balesetnél ezt tedd és ezt ne tedd! Életek és milliók múlhatnak rajta

Ezt ne tedd egy koccanásos balesetnél! Ezt mondd és ezt ne mondd a rendőrnek baleset után! Ilyen jótanácsokkal szolgál a legismertebb autós videócsatornákon a talán legismertebb autós ügyvéd. Érdemes legalábbis a többségét megfogadni. Sejthetjük, mi minden múlhat rajta... emberéletek, forintmilliók.

Első szabály: a képen látható műtárgyat időben észre kell venni... baleset után már késő

Baleset után érdemes észnél lenni!

Ez nekem jött... Álljunk félre! – ezekkel a szavakkal kezdődik az első videóanyag, amit a Boon.hu olvasói figyelmébe szeretnénk ajánlani. Az egyik népszerű, közlekedésbiztonsági témájú Youtube-oldalon akadtunk rá. Dr. Herpy Miklós ügyvéd a főszereplő ezekben a kisfilmekben („Dr. Herpy rendel” a sorozat összefoglaló címe, egy másik csatornán) és minden esetben a közlekedésbiztonsággal, a karambolok megelőzhetőségével, illetve a károk mérséklésével kapcsolatos okosságokat oszt meg követőivel. Részben jogi természetű, részben az autóvezetés biztonságának praktikus javításával kapcsolatos tanácsokat. Érdemes egy párat végignéznünk, végighallgatnunk együtt!

Egy mai új autón az, hogy a lökhárító 500 ezer forint, egy csere, egy javítás, az simán benne van a pakliban. De hogy ha peched van, és a lökhárító mögött is sérüléseket okozott, azt se tartom kizártnak, hogy milliós károd van!

Így kezdi a stilizált jelenetben a jogász a hozzá forduló balesetes ismerőssel, aki, finoman fogalmazva, nem tett meg mindent, hogy a vétlenként átélt karambol nyomán bebiztosítsa magát a vétkessel szemben. Amit lehetett, elmulasztott... Amint arra a videóra került beszélgetés folyamán az ügyvéd részletesen elmagyarázza neki – és nekünk, tanulni vágyó nézőknek.