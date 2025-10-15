október 15., szerda

Közlekedésbiztonsági tanácsok autósoknak

33 perce

Balesetnél ezt tedd és ezt ne tedd! Életek és milliók múlhatnak rajta

Közlekedőként kerüljük el a baleseteket – ez az első számú tanács. De ha már „belefutottunk”, akkor hogyan tovább? Nézzük, milyen hibákat lehet elkövetni autósként baleset után.

Boon.hu

Ezt ne tedd egy koccanásos balesetnél! Ezt mondd és ezt ne mondd a rendőrnek baleset után! Ilyen jótanácsokkal szolgál a legismertebb autós videócsatornákon a talán legismertebb autós ügyvéd. Érdemes legalábbis a többségét megfogadni. Sejthetjük, mi minden múlhat rajta... emberéletek, forintmilliók.

baleset után
Első szabály: a képen látható műtárgyat időben észre kell venni... baleset után már késő
Forrás: Youtube

Baleset után érdemes észnél lenni!

Ez nekem jött... Álljunk félre! – ezekkel a szavakkal kezdődik az első videóanyag, amit a Boon.hu olvasói figyelmébe szeretnénk ajánlani. Az egyik népszerű, közlekedésbiztonsági témájú Youtube-oldalon akadtunk rá. Dr. Herpy Miklós ügyvéd a főszereplő ezekben a kisfilmekben („Dr. Herpy rendel” a sorozat összefoglaló címe, egy másik csatornán) és minden esetben a közlekedésbiztonsággal, a karambolok megelőzhetőségével, illetve a károk mérséklésével kapcsolatos okosságokat oszt meg követőivel. Részben jogi természetű, részben az autóvezetés biztonságának praktikus javításával kapcsolatos tanácsokat. Érdemes egy párat végignéznünk, végighallgatnunk együtt!

Egy mai új autón az, hogy a lökhárító 500 ezer forint, egy csere, egy javítás, az simán benne van a pakliban. De hogy ha peched van, és a lökhárító mögött is sérüléseket okozott, azt se tartom kizártnak, hogy milliós károd van!

Így kezdi a stilizált jelenetben a jogász a hozzá forduló balesetes ismerőssel, aki, finoman fogalmazva, nem tett meg mindent, hogy a vétlenként átélt karambol nyomán bebiztosítsa magát a vétkessel szemben. Amit lehetett, elmulasztott... Amint arra a videóra került beszélgetés folyamán az ügyvéd részletesen elmagyarázza neki – és nekünk, tanulni vágyó nézőknek.

Mit ne felejtsünk el baleset után, mire ügyeljünk, a saját érdekünkben?

  • ne állj félre, előbb nézd meg, megsérült-e bárki (ha igen, hívd a mentőt)
  • figyelj, nehogy további baleset történjen (villogó, elakadásjelző)
  • rögtön fotókat csinálni, a helyszínről, a két autóról (együtt is), a rendszámokról, a forgalmi szituációról (táblákról, csíkokról)
  • (ha térfigyelő/biztonsági kamerát észlelünk a környéken, aminek a felvétele fontos lehet, azt jelezzük a rendőrségnek, hogy megszerezhesse)
  • lehetséges szemtanúk elérhetőségét begyűjteni
  • ha megvannak a fényképek, félre lehet állni és megbeszélni a másik féllel a továbbiakat
  • együtt kitölteni a kék-sárga baleseti bejelentőt
Kulcskérdés lehet a kárrendezéskor
Forrás: Youtube
  • a kitöltött papírra kerüljön rá az összes adat és körülmény, ami a baleset bejelentéséhez (és később a kárrendezéshez) szükséges lehet
  • a vétkes fél írja alá, hogy elismeri a felelősségét a baleset okozásáért
  • ha nincs ilyen okmány kéznél, bármilyen papír is jobb, mint a semmi: legyenek az adatok rögzítve és a felelősség elismerése.

A kártérítés érdekében az áldozatnak kell majd bizonyítania, hogy kárt okoztak neki, milyet, mekkorát, ki és hogyan. Ez a fő szempont, amit a jogi szakember hangsúlyoz. 

Ami a te érdekedben áll, azt neked kell tudnod bizonyítani.

Ne hajtsunk el, bármi is fenyeget!

A téma folytatása az, hogy sok balesetnél rendőrt kell hívni (vagy épp jön magától). Az eddig elmondottak tekintetében a hatósági személy jelenléte segíthet is, mert nehezebb elfelejteni a fontos tennivalókat. Viszont ha pont a rendőrnek mondunk valami rosszat... Egy pillanat műve a baleset – „és az ember ott van egy sokkos helyzetben, és nem tudja, mit csináljon”. Szóval: mire érdemes odafigyelni egy friss baleset helyszínén? – teszi fel a költői kérdést doktor Herpy, és rögtön meg is válaszolja.

  • ha személyi sérülés történt, kötelező a rendőröket kihívni
  • ha nincs sérülés, de „a másik fél kekeckedik, el akar hajtani, vita alakul ki a felelősség kérdésében”, akkor célszerű rendőrt hívni.

Ha pedig mi magunk gondolkodnánk azon, hogy szó nélkül elhajtsunk a baleset helyszínéről (elkerülve bármilyen felelősségre vonást), például mert ittasak vagyunk vagy nincs jogosítványunk, ne tegyük! – javasolja hangsúlyosan a közlekedési jogász. Miért?

  1. Úgyis megtalálnak.
  2. Sokkal súlyosabb lehet a büntetés (cserben hagyás, segítségnyújtás elmulasztása). „Sportszerűtlen is.”

Segítséget kell nyújtani. Nem csak emberbaráti szempontok írják ezt elő, de a KRESZ is. Meg kell kérdezni, meg kell győződni róla, a baleset más résztvevői, sérültjei rászorulnak-e. Vagy a mi személyes azonnali elsősegélynyújtásunkra, vagy arra, hogy más segítséget keressünk, vagy hogy mentőt hívjunk. Aztán: elakadásjelző, villogó, fényvisszaverő mellény.

Hány százezer forint, amit ki kell majd fizetni?

Ne feledjük, akkor, azokban a percekben, közvetlenül a karambol után, még senki nem tudja, hogy bármilyen hatósági eljárásnak mi lehet a vége, kit hozhat ki hibásnak. Amikor a rendőr azt mondja, hogy vagy írd alá, ismerd el a felelősségedet a baleset okozásában – vagy feljelentés, nyomozás végén majd megbüntetnek, és akkor sokkal rosszabbul jársz anyagilag... csak az ember maga tudhatja mérlegelni, hogy abban a pillanatban, a saját megítélése szerint melyik a számára jobb kimenetel. Hiszen ő élte át a balesetet, azaz okozta avagy szenvedte el. Ebben dönteni kell, és nem lehet senki, aki segít, hiszen a kiékező rendőrnek akkor, ott fogalma sem lehet róla, mi történt percekkel korábban, amikor ő még nem volt ott. Mennyi van a mérleg egyik serpenyőjében, és mennyi a másikban? Mennyi lehet a most elismerendő kár, illetve mennyi lehet a hatósági eljárás végén esetleg kiszabott bírság, plusz szakértői díj, stb.? Melyik hány százezer forint, egymáshoz viszonyítva? Ez a tétje a dilemmának és a döntésnek. Amit más nem hozhat meg abban a helyzetben helyettünk.

Dr. Herpy (jobbra) és a stilizált videójelenetbeli kollégája, „a baleset károsultja” megbeszélik, mire kellett volna ügyelni
Forrás: Youtube

 

