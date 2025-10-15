2 órája
Balesetnél ezt tedd és ezt ne tedd! Életek és milliók múlhatnak rajta
Közlekedőként kerüljük el a baleseteket – ez az első számú tanács. De ha már „belefutottunk”, akkor hogyan tovább? Nézzük, milyen hibákat lehet elkövetni autósként baleset után.
Ezt ne tedd egy koccanásos balesetnél! Ezt mondd és ezt ne mondd a rendőrnek baleset után! Ilyen jótanácsokkal szolgál a legismertebb autós videócsatornákon a talán legismertebb autós ügyvéd. Érdemes legalábbis a többségét megfogadni. Sejthetjük, mi minden múlhat rajta... emberéletek, forintmilliók.
Baleset után érdemes észnél lenni!
Ez nekem jött... Álljunk félre! – ezekkel a szavakkal kezdődik az első videóanyag, amit a Boon.hu olvasói figyelmébe szeretnénk ajánlani. Az egyik népszerű, közlekedésbiztonsági témájú Youtube-oldalon akadtunk rá. Dr. Herpy Miklós ügyvéd a főszereplő ezekben a kisfilmekben („Dr. Herpy rendel” a sorozat összefoglaló címe, egy másik csatornán) és minden esetben a közlekedésbiztonsággal, a karambolok megelőzhetőségével, illetve a károk mérséklésével kapcsolatos okosságokat oszt meg követőivel. Részben jogi természetű, részben az autóvezetés biztonságának praktikus javításával kapcsolatos tanácsokat. Érdemes egy párat végignéznünk, végighallgatnunk együtt!
Egy mai új autón az, hogy a lökhárító 500 ezer forint, egy csere, egy javítás, az simán benne van a pakliban. De hogy ha peched van, és a lökhárító mögött is sérüléseket okozott, azt se tartom kizártnak, hogy milliós károd van!
Így kezdi a stilizált jelenetben a jogász a hozzá forduló balesetes ismerőssel, aki, finoman fogalmazva, nem tett meg mindent, hogy a vétlenként átélt karambol nyomán bebiztosítsa magát a vétkessel szemben. Amit lehetett, elmulasztott... Amint arra a videóra került beszélgetés folyamán az ügyvéd részletesen elmagyarázza neki – és nekünk, tanulni vágyó nézőknek.
Mit ne felejtsünk el baleset után, mire ügyeljünk, a saját érdekünkben?
- ne állj félre, előbb nézd meg, megsérült-e bárki (ha igen, hívd a mentőt)
- figyelj, nehogy további baleset történjen (villogó, elakadásjelző)
- rögtön fotókat csinálni, a helyszínről, a két autóról (együtt is), a rendszámokról, a forgalmi szituációról (táblákról, csíkokról)
- (ha térfigyelő/biztonsági kamerát észlelünk a környéken, aminek a felvétele fontos lehet, azt jelezzük a rendőrségnek, hogy megszerezhesse)
- lehetséges szemtanúk elérhetőségét begyűjteni
- ha megvannak a fényképek, félre lehet állni és megbeszélni a másik féllel a továbbiakat
- együtt kitölteni a kék-sárga baleseti bejelentőt
- a kitöltött papírra kerüljön rá az összes adat és körülmény, ami a baleset bejelentéséhez (és később a kárrendezéshez) szükséges lehet
- a vétkes fél írja alá, hogy elismeri a felelősségét a baleset okozásáért
- ha nincs ilyen okmány kéznél, bármilyen papír is jobb, mint a semmi: legyenek az adatok rögzítve és a felelősség elismerése.
A kártérítés érdekében az áldozatnak kell majd bizonyítania, hogy kárt okoztak neki, milyet, mekkorát, ki és hogyan. Ez a fő szempont, amit a jogi szakember hangsúlyoz.
Ami a te érdekedben áll, azt neked kell tudnod bizonyítani.
Ne hajtsunk el, bármi is fenyeget!
A téma folytatása az, hogy sok balesetnél rendőrt kell hívni (vagy épp jön magától). Az eddig elmondottak tekintetében a hatósági személy jelenléte segíthet is, mert nehezebb elfelejteni a fontos tennivalókat. Viszont ha pont a rendőrnek mondunk valami rosszat... Egy pillanat műve a baleset – „és az ember ott van egy sokkos helyzetben, és nem tudja, mit csináljon”. Szóval: mire érdemes odafigyelni egy friss baleset helyszínén? – teszi fel a költői kérdést doktor Herpy, és rögtön meg is válaszolja.
- ha személyi sérülés történt, kötelező a rendőröket kihívni
- ha nincs sérülés, de „a másik fél kekeckedik, el akar hajtani, vita alakul ki a felelősség kérdésében”, akkor célszerű rendőrt hívni.
Tudják, hogy kell esős úton közlekedni? – kérdezte a rendőr, de ezzel nem volt vége
Ha pedig mi magunk gondolkodnánk azon, hogy szó nélkül elhajtsunk a baleset helyszínéről (elkerülve bármilyen felelősségre vonást), például mert ittasak vagyunk vagy nincs jogosítványunk, ne tegyük! – javasolja hangsúlyosan a közlekedési jogász. Miért?
- Úgyis megtalálnak.
- Sokkal súlyosabb lehet a büntetés (cserben hagyás, segítségnyújtás elmulasztása). „Sportszerűtlen is.”
Segítséget kell nyújtani. Nem csak emberbaráti szempontok írják ezt elő, de a KRESZ is. Meg kell kérdezni, meg kell győződni róla, a baleset más résztvevői, sérültjei rászorulnak-e. Vagy a mi személyes azonnali elsősegélynyújtásunkra, vagy arra, hogy más segítséget keressünk, vagy hogy mentőt hívjunk. Aztán: elakadásjelző, villogó, fényvisszaverő mellény.
Hány százezer forint, amit ki kell majd fizetni?
Ne feledjük, akkor, azokban a percekben, közvetlenül a karambol után, még senki nem tudja, hogy bármilyen hatósági eljárásnak mi lehet a vége, kit hozhat ki hibásnak. Amikor a rendőr azt mondja, hogy vagy írd alá, ismerd el a felelősségedet a baleset okozásában – vagy feljelentés, nyomozás végén majd megbüntetnek, és akkor sokkal rosszabbul jársz anyagilag... csak az ember maga tudhatja mérlegelni, hogy abban a pillanatban, a saját megítélése szerint melyik a számára jobb kimenetel. Hiszen ő élte át a balesetet, azaz okozta avagy szenvedte el. Ebben dönteni kell, és nem lehet senki, aki segít, hiszen a kiékező rendőrnek akkor, ott fogalma sem lehet róla, mi történt percekkel korábban, amikor ő még nem volt ott. Mennyi van a mérleg egyik serpenyőjében, és mennyi a másikban? Mennyi lehet a most elismerendő kár, illetve mennyi lehet a hatósági eljárás végén esetleg kiszabott bírság, plusz szakértői díj, stb.? Melyik hány százezer forint, egymáshoz viszonyítva? Ez a tétje a dilemmának és a döntésnek. Amit más nem hozhat meg abban a helyzetben helyettünk.
