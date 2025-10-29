Kórházba küldte a vétlen utast a borsodi autós, de most szétszedte az ügyvéd a megdöbbentő kifogását

A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

Elkerülhető lett volna a baleset? Jó volt a kifogás?

Kérdésünkkel dr. Bérczes Tamás ügyvéd, közlekedési szakjogászhoz fordultunk, akitől a következőket tudtuk meg:

Az ilyesfajta kifogások sohasem szolgálnak az elkövető javára. Sőt, ilyenkor a bíróság mindig megfordítja a dolgot, hiszen a KRESZ is azt várja el, hogy a külső körülmények elhárítását végezze el a sofőr

- mondta.

- Példaként, ha szikrázó napsütés van és még nem ültem be az autóba, de már érzékelem, akkor el kell kezdenem a KRESZ szerinti óvintézkedéseket megtennem. Ha érzékeny a szemem, akkor napszemüveget kell használnom, le kell hajtanom a napellenzőt, de ha olyan mértékben zavaró bármely tényező, hogy az nem teszi teljesen alkalmassá a helyzetet az autóvezetésre, akkor inkább ne vezessek. Ugyanez igaz, ha mondjuk annyira esik az eső, hogy nem látom kellőképp az utat, a körülöttem közlekedőket, akkor amennyiben biztonságos helyen lehetőségem van, meg kell állnom - magyarázta dr. Bérczes Tamás.

- Tehát minden ilyen magyarázkodást a jogszabály, a KRESZ szellemisége megfordít, és azt mondja, hogy ha olyan körülmény áll fenn, amely zavarhat a vezetésben, az a gépkocsivezetőnek a gondosságára, felelősségére, előrelátására van bízva, az ő feladata elhárítani a külső körülményeket, ha pedig az nem lehetséges, akkor meg kell állni vagy el sem szabad indulni - tette hozzá.

A rendőrség is felhívta a figyelmelmet

Varga Rudolf, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense is arra hívta az ügy kapcsán fel a figyelmet, hogy a sofőrök használják a napellenzőt, ugyanis az év ezen szakaszában bizonyos napszakokban bizony olyan szögben érkeznek a napsugarak, hogy azok befolyásolhatják az autóvezetők látását.