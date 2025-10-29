október 29., szerda

Nárcisz névnap

11°
+13
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Baleset

1 órája

Kórházba küldte a vétlen utast a borsodi autós, de most szétszedte az ügyvéd a megdöbbentő kifogását

Címkék#személyautó#KRESZ#sofőr

Hétfő reggel történt az eset. Egy autós a nekiment egy másik járműnek, majd a napsütésre hivatkozott a számonkérésnél. Elég jó kifogás ez a baleset okozójától? Lássuk!

Boon.hu

Ahogyan arról korábbi cikkünkben beszámoltunk, hétfő reggel ráfutásos baleset történt Ózdon. Egy sofőr hátulról utolérve a másik járművet, nekiütközött, ennek következtében pedig a vétlen személyautó utasa megsérült, kórházba is kellett szállítani. A vétkes sofőr a rendőri intézkedés során azt állította, elvakította a napsütés, ezért nem látta az előtte haladót.

Jó kifogása volt a baleset okozójának?
Jó kifogása volt a baleset okozójának?
Forrás: MW

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

Elkerülhető lett volna a baleset? Jó volt a kifogás?

Kérdésünkkel dr. Bérczes Tamás ügyvéd, közlekedési szakjogászhoz fordultunk, akitől a következőket tudtuk meg:

Az ilyesfajta kifogások sohasem szolgálnak az elkövető javára. Sőt, ilyenkor a bíróság mindig megfordítja a dolgot, hiszen a KRESZ is azt várja el, hogy a külső körülmények elhárítását végezze el a sofőr

 - mondta.

 - Példaként, ha szikrázó napsütés van és még nem ültem be az autóba, de már érzékelem, akkor el kell kezdenem a KRESZ szerinti óvintézkedéseket megtennem. Ha érzékeny a szemem, akkor napszemüveget kell használnom, le kell hajtanom a napellenzőt, de ha olyan mértékben zavaró bármely tényező, hogy az nem teszi teljesen alkalmassá a helyzetet az autóvezetésre, akkor inkább ne vezessek. Ugyanez igaz, ha mondjuk annyira esik az eső, hogy nem látom kellőképp az utat, a körülöttem közlekedőket, akkor amennyiben biztonságos helyen lehetőségem van, meg kell állnom - magyarázta dr. Bérczes Tamás.

 - Tehát minden ilyen magyarázkodást a jogszabály, a KRESZ szellemisége megfordít, és azt mondja, hogy ha olyan körülmény áll fenn, amely zavarhat a vezetésben, az a gépkocsivezetőnek a gondosságára, felelősségére, előrelátására van bízva, az ő feladata elhárítani a külső körülményeket, ha pedig az nem lehetséges, akkor meg kell állni vagy el sem szabad indulni - tette hozzá.

A rendőrség is felhívta a figyelmelmet

Varga Rudolf, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense is arra hívta az ügy kapcsán fel a figyelmet, hogy a sofőrök használják a napellenzőt, ugyanis az év ezen szakaszában bizonyos napszakokban bizony olyan szögben érkeznek a napsugarak, hogy azok befolyásolhatják az autóvezetők látását.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu