Veszélyes kanyar Ózdnál: új táblákkal és burkolati jelekkel próbálják megállítani a baleseteket!

A Magyar Közút a közlekedésbiztonság növelése érdekében több intézkedést is hozott az Ózd és Sajópüspöki között található, veszélyesnek számító centeri kanyarban, ahol az elmúlt időszakban több baleset is történt.

Balesetekkel teli szakaszt igyekeztek biztonságosabbá tenni

Forrás: Facebook/dr. Csuzda Gábor

Balesetekkel teli szakaszt tettek biztonságosabbá

Burkolati jelekkel, sebességkorlátozással és figyelemfelhívó táblák kihelyezésével inti óvatosságra az autósokat a Magyar Közút az Ózd és Sajópüspöki között található, centeri kanyarban. Itt már több baleset is történt, de bízom benne, hogy a jól látható jelek óvatosabb közlekedésre intik a jövőben a gépjárművezetőket

– írta Facebook-bejegyzésében dr. Csuzda Gábor országgyűlési képviselő. A poszt alatt többen dicsérték a fejlesztést, szerintük a figyelmeztető jelzések valóban hasznosak. Ugyanakkor sokan úgy vélik, hogy aki nem a szabályoknak megfelelően vezet, azt ezek a táblák sem fogják visszatartani.

A legfrissebb hírekért kövessen minket a Boon.hu Google News oldalán is!