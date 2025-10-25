október 25., szombat

BiankaBlanka névnap

+14
+9
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Hihetetlen!

3 órája

Karambol, ittas vezetés, oszlopkidöntés és súlyos sérülések – Hatalmas balesetek történtek Borsodban

Címkék#forgalom#baleset#frontális

BMW, Volánbusz, motoros és gyalogos. Ezek a szereplők szenvedtek szörnyű balesetet Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében nemrég.

Boon.hu
Karambol, ittas vezetés, oszlopkidöntés és súlyos sérülések – Hatalmas balesetek történtek Borsodban

Nem mindennapi baleset történt az M3-as autópálya egyik szakaszán kedd délután

Forrás: Facebook

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében a közlekedési balesetek száma az utóbbi években a hatékony intézkedéseknek köszönhetően folyamatosan csökken. Ugyan az egyik legtöbb balesetet a gyorshajtás okozza, viszont rengetegszer csupán a figyelmetlenség az, ami miatt bekövetkezik a baj. Elhoztuk olvasóink számára az elmúlt két hónap legbrutálisabb baleseteit:

A baleset következtében még a motor is kirepült a helyéről
A baleset következtében még a motor is kirepült a helyéről
Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

Kiütött egy BMW-t és egy Volánbuszt, pedig csak az udvaráról akart kiállni - képekkel

Néha elég egy kis figyelmetlenség döbbenetes dolgokat okoz. Nem mindennapi baleset történt Alsózsolcán. Ez tipikus esete annak, ha valaki már a kertből kiállva sem elég körültekintő. A megdöbbentő részleteket az alábbi linkre kattintva olvashatja:

Itt a videó a borsodi balesetről! A rendőrség csak külön figyelmeztetéssel meri megmutatni a vérfagyasztó jelenetet

Motorra ült a fiatalember, de nem sokkal később elemi erővel csapódott az encsi hídpillérbe. Emberünk ittasan ült a járműre. Az ütközésről készült videó egyeseket érzékenyen érinthet, ennek tudatában kattintson az alábbi linkre:

Felfoghatatlan sebességgel száguldott – pillanatokkal később megtörtént a baj

A bíróság által megállapított tényállás szerint a vádlott Alsózsolca és Sajólád között a megengedett 90 helyett 150 kilométer/órával száguldott és elgázolt egy embert. A vérfagyasztó részleteket az alábbi linken olvashatja:

120 km/h-val száguldozott egy borsodi férfi, durva baleset lett a vége

Nem semmi jelenetnek lehettek tanúi az arra közlekedők. Bódult állapotban száguldozott autójával egy férfi, aminek komoly következménye lett. A balesetben többen megsérültek. Ez is jó példája annak, mi történhet, ha valaki bódultan vezet. A részleteket az alábbi linkre kattintva érheti el:

Szörnyű baleset az M3-ason: mindent tarolt a kamion, keresztben állt meg összetörve – videóval

A közösségi oldalon tették közzé azt a videót, amin a durva baleset látható. A felvétel figyelemfelhívás is, hogy legyünk minél körültekintőbbek. Olvassa el részleteket és nézze meg a videót is az alábbi linken:

Frontális ütközés történt a 3-ason - Még a motor is kiszakadt és az úton landolt (fotók, videó)

A frontális karambolban egy kisbusz és egy személyautó voltak érintettek. Az alábbi linken mutatjuk a baleset részleteit és hogy mit tudtunk meg a rendőrségtől:

Ezt nagyon benézte a kamionos az M3-ason: munkagépbe csapódott 

Egy kamion munkagépnek ütközött a gyöngyösi csomópont közelében, az érintett szakaszon torlódás alakult ki. Ezen a délután súlyos baleset történt az M3-as autópályán, Vásárosnamény irányába. A megdöbbentő részleteket és a képeket az alábbi linkre kattintva érheti el:

Két gyalogost gázoltak el Ózdon, súlyosan sérültek!

Borzasztóan indult a hétfő reggel a borsodi városban. Jelzőlámpás kereszteződésben gázoltak el egy férfit és egy nőt. A gyalogosgázolás áldozatait súlyos állapotban szállították el a helyszínről, a részleteket az alábbi linkre kattintva megtekintheti:

Súlyos baleset történt Boldvánál 

Borsodszirák és Boldva között történt a súlyos baleset, ami miatt teljes útzár is volt. Egy sofőr rosszul lett a volánnál és a szalagkorlátnak ütközött. A helyszínre mentőhelikopter is érkezett. További részletek az alábbi linken olvashatók:

Csúszós úton pördült meg az autó: baleset a 26-os főúton, sérült is van (fotók, videó)

Csütörtök délután egy autó megpördült a 26-os főúton, Sajókeresztúr közelében. A balesetben a sofőr megsérült, aki vélhetően nem az út és látási viszonyoknak megfelelően választotta meg sebességét, ezért csúszhatott le az útról. További részletekért kattintson az alábbi linkre:

Brutálisan kivitte a villanyoszlopot egy autós az Avason - helyszíni képekkel, videóval

Itt is gyorshajtásról lehetett szó, valamint figyelmetlenségről. Be is szorult az autó a súlyos beton villanyoszlop alá. A baleset egy szeptemberi szerda délután történt. Mutatjuk a meghökkentő részleteket, kattintson az alábbi linkre:

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu