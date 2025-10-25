3 órája
Karambol, ittas vezetés, oszlopkidöntés és súlyos sérülések – Hatalmas balesetek történtek Borsodban
BMW, Volánbusz, motoros és gyalogos. Ezek a szereplők szenvedtek szörnyű balesetet Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében nemrég.
Nem mindennapi baleset történt az M3-as autópálya egyik szakaszán kedd délután
Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében a közlekedési balesetek száma az utóbbi években a hatékony intézkedéseknek köszönhetően folyamatosan csökken. Ugyan az egyik legtöbb balesetet a gyorshajtás okozza, viszont rengetegszer csupán a figyelmetlenség az, ami miatt bekövetkezik a baj. Elhoztuk olvasóink számára az elmúlt két hónap legbrutálisabb baleseteit:
Kiütött egy BMW-t és egy Volánbuszt, pedig csak az udvaráról akart kiállni - képekkel
Néha elég egy kis figyelmetlenség döbbenetes dolgokat okoz. Nem mindennapi baleset történt Alsózsolcán. Ez tipikus esete annak, ha valaki már a kertből kiállva sem elég körültekintő. A megdöbbentő részleteket az alábbi linkre kattintva olvashatja:
Itt a videó a borsodi balesetről! A rendőrség csak külön figyelmeztetéssel meri megmutatni a vérfagyasztó jelenetet
Motorra ült a fiatalember, de nem sokkal később elemi erővel csapódott az encsi hídpillérbe. Emberünk ittasan ült a járműre. Az ütközésről készült videó egyeseket érzékenyen érinthet, ennek tudatában kattintson az alábbi linkre:
Felfoghatatlan sebességgel száguldott – pillanatokkal később megtörtént a baj
A bíróság által megállapított tényállás szerint a vádlott Alsózsolca és Sajólád között a megengedett 90 helyett 150 kilométer/órával száguldott és elgázolt egy embert. A vérfagyasztó részleteket az alábbi linken olvashatja:
120 km/h-val száguldozott egy borsodi férfi, durva baleset lett a vége
Nem semmi jelenetnek lehettek tanúi az arra közlekedők. Bódult állapotban száguldozott autójával egy férfi, aminek komoly következménye lett. A balesetben többen megsérültek. Ez is jó példája annak, mi történhet, ha valaki bódultan vezet. A részleteket az alábbi linkre kattintva érheti el:
Szörnyű baleset az M3-ason: mindent tarolt a kamion, keresztben állt meg összetörve – videóval
A közösségi oldalon tették közzé azt a videót, amin a durva baleset látható. A felvétel figyelemfelhívás is, hogy legyünk minél körültekintőbbek. Olvassa el részleteket és nézze meg a videót is az alábbi linken:
Frontális ütközés történt a 3-ason - Még a motor is kiszakadt és az úton landolt (fotók, videó)
A frontális karambolban egy kisbusz és egy személyautó voltak érintettek. Az alábbi linken mutatjuk a baleset részleteit és hogy mit tudtunk meg a rendőrségtől:
Ezt nagyon benézte a kamionos az M3-ason: munkagépbe csapódott
Egy kamion munkagépnek ütközött a gyöngyösi csomópont közelében, az érintett szakaszon torlódás alakult ki. Ezen a délután súlyos baleset történt az M3-as autópályán, Vásárosnamény irányába. A megdöbbentő részleteket és a képeket az alábbi linkre kattintva érheti el:
Két gyalogost gázoltak el Ózdon, súlyosan sérültek!
Borzasztóan indult a hétfő reggel a borsodi városban. Jelzőlámpás kereszteződésben gázoltak el egy férfit és egy nőt. A gyalogosgázolás áldozatait súlyos állapotban szállították el a helyszínről, a részleteket az alábbi linkre kattintva megtekintheti:
Súlyos baleset történt Boldvánál
Borsodszirák és Boldva között történt a súlyos baleset, ami miatt teljes útzár is volt. Egy sofőr rosszul lett a volánnál és a szalagkorlátnak ütközött. A helyszínre mentőhelikopter is érkezett. További részletek az alábbi linken olvashatók:
Csúszós úton pördült meg az autó: baleset a 26-os főúton, sérült is van (fotók, videó)
Csütörtök délután egy autó megpördült a 26-os főúton, Sajókeresztúr közelében. A balesetben a sofőr megsérült, aki vélhetően nem az út és látási viszonyoknak megfelelően választotta meg sebességét, ezért csúszhatott le az útról. További részletekért kattintson az alábbi linkre:
Brutálisan kivitte a villanyoszlopot egy autós az Avason - helyszíni képekkel, videóval
Itt is gyorshajtásról lehetett szó, valamint figyelmetlenségről. Be is szorult az autó a súlyos beton villanyoszlop alá. A baleset egy szeptemberi szerda délután történt. Mutatjuk a meghökkentő részleteket, kattintson az alábbi linkre:
