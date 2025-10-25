Karambol, ittas vezetés, oszlopkidöntés és súlyos sérülések – Hatalmas balesetek történtek Borsodban

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében a közlekedési balesetek száma az utóbbi években a hatékony intézkedéseknek köszönhetően folyamatosan csökken. Ugyan az egyik legtöbb balesetet a gyorshajtás okozza, viszont rengetegszer csupán a figyelmetlenség az, ami miatt bekövetkezik a baj. Elhoztuk olvasóink számára az elmúlt két hónap legbrutálisabb baleseteit:

A baleset következtében még a motor is kirepült a helyéről

Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó

A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

Kiütött egy BMW-t és egy Volánbuszt, pedig csak az udvaráról akart kiállni - képekkel

Néha elég egy kis figyelmetlenség döbbenetes dolgokat okoz. Nem mindennapi baleset történt Alsózsolcán. Ez tipikus esete annak, ha valaki már a kertből kiállva sem elég körültekintő. A megdöbbentő részleteket az alábbi linkre kattintva olvashatja: