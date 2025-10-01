október 1., szerda

Vasúti baleset történt Borsodban, jelentős késések a térségben

Menetrendváltozásra és késésekre kell számítani több vasútvonalon is a reggeli-délelőtti órákban. Egy baleset miatt a Tokaj InterCity csak korlátozottan tud közlekedni, a MÁV mentesítő járatot indított.

A Budapest–Miskolc közötti InterCityknél, valamint a Füzesabony–Nyíregyháza közötti személyvonatoknál baleseti helyszínelés miatt 10-30 perccel hosszabb menetidőre kell számítani.

(A kép illusztráció)
Fotó: Vajda János

Baleset miatti változások a vonatközlekedésben 

A Keleti pályaudvarról 7:25-kor Miskolcon – Nyíregyháza – Debrecenen át a Nyugati pályaudvarra elindult Tokaj InterCity (IC 560) elsodort egy embert, emiatt Mezőkövesd és Mezőkeresztes-Mezőnyárád között csak az egyik vágányon közlekedhetnek a vonatok.

A balesetben érintett Tokaj InterCity helyett Nyíregyházáról 10:30-kor mentesítő vonat indul Debrecenen át a Nyugati pályaudvarra, a Tokaj IC menetrendje szerint - tette közzé a MÁVINFORM.


