1 órája
Vasúti baleset történt Borsodban, jelentős késések a térségben
Menetrendváltozásra és késésekre kell számítani több vasútvonalon is a reggeli-délelőtti órákban. Egy baleset miatt a Tokaj InterCity csak korlátozottan tud közlekedni, a MÁV mentesítő járatot indított.
A Budapest–Miskolc közötti InterCityknél, valamint a Füzesabony–Nyíregyháza közötti személyvonatoknál baleseti helyszínelés miatt 10-30 perccel hosszabb menetidőre kell számítani.
Baleset miatti változások a vonatközlekedésben
A Keleti pályaudvarról 7:25-kor Miskolcon – Nyíregyháza – Debrecenen át a Nyugati pályaudvarra elindult Tokaj InterCity (IC 560) elsodort egy embert, emiatt Mezőkövesd és Mezőkeresztes-Mezőnyárád között csak az egyik vágányon közlekedhetnek a vonatok.
A balesetben érintett Tokaj InterCity helyett Nyíregyházáról 10:30-kor mentesítő vonat indul Debrecenen át a Nyugati pályaudvarra, a Tokaj IC menetrendje szerint - tette közzé a MÁVINFORM.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!