Frontális ütközés történt a 3-ason - Még a motor is kiszakadt és az úton landolt (fotók, videó)

A baleset a 3-as főúton történt október 10-én, pénteken délelőtt 11 óra környékén. Ahogyan arról már korábban beszámoltunk, forgalmi akadályra lehetett számítani, azóta viszont új információk birtokába kerültünk.

A képeken is látszik, mekkora lehetett az ütközés ereje a frontális karambol során. A személyautó eleje gyakorlatilag eltűnt, a motor valahol az úttesten landolt, a kisbusz pedig az árokban.

A balesetben csodával határos módon nem sérült meg senki

Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó

