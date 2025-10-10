október 10., péntek

Gedeon névnap

14°
+18
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
boon.hu video

1 órája

Frontális ütközés történt a 3-ason - Még a motor is kiszakadt és az úton landolt (fotók, videó)

Címkék#boon video#frontális baleset#3-as főút#baleset

A frontális karambolban egy kisbusz és egy személyautó voltak érintettek. Mutatjuk a baleset részleteit és hogy mit tudtunk meg a rendőrségtől.

Boon.hu
Frontális ütközés történt a 3-ason - Még a motor is kiszakadt és az úton landolt (fotók, videó)

Még a motor is kiszakadt a helyéről

Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó

A baleset a 3-as főúton történt október 10-én, pénteken délelőtt 11 óra környékén. Ahogyan arról már korábban beszámoltunk, forgalmi akadályra lehetett számítani, azóta viszont új információk birtokába kerültünk.
A képeken is látszik, mekkora lehetett az ütközés ereje a frontális karambol során. A személyautó eleje gyakorlatilag eltűnt, a motor valahol az úttesten landolt, a kisbusz pedig az árokban.

A balesetben csodálatos módon nem sérült meg senki
A balesetben csodával határos módon nem sérült meg senki
Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

Baleset történt a 3-as főúton, Méra közelében

Fotók: Mogyorósi Zsolt Pipó

A baleset részletei

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság munkatársaitól megtudtuk, a baleset Méra közelében történt a 3-as főúton, a 226-os kilométerszelvénynél. Egy személyautó és egy kisbusz ütköztek össze frontálisan. A körülmények még nem tisztázottak, folynak a vizsgálatok, de szerencsére személyi sérülés nem történt.

 

boon.hu video

A dosszié további cikkei
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu