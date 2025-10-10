1 órája
Frontális ütközés történt a 3-ason - Még a motor is kiszakadt és az úton landolt (fotók, videó)
A frontális karambolban egy kisbusz és egy személyautó voltak érintettek. Mutatjuk a baleset részleteit és hogy mit tudtunk meg a rendőrségtől.
Még a motor is kiszakadt a helyéről
Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó
A baleset a 3-as főúton történt október 10-én, pénteken délelőtt 11 óra környékén. Ahogyan arról már korábban beszámoltunk, forgalmi akadályra lehetett számítani, azóta viszont új információk birtokába kerültünk.
A képeken is látszik, mekkora lehetett az ütközés ereje a frontális karambol során. A személyautó eleje gyakorlatilag eltűnt, a motor valahol az úttesten landolt, a kisbusz pedig az árokban.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!
Baleset történt a 3-as főúton, Méra közelébenFotók: Mogyorósi Zsolt Pipó
A baleset részletei
A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság munkatársaitól megtudtuk, a baleset Méra közelében történt a 3-as főúton, a 226-os kilométerszelvénynél. Egy személyautó és egy kisbusz ütköztek össze frontálisan. A körülmények még nem tisztázottak, folynak a vizsgálatok, de szerencsére személyi sérülés nem történt.
Programdömping a hétvégén: füstös ételek, szőlőből készült nedűk és buli
Borsod gasztrofellegvár lett – négy vármegyei étterem is Michelin-elismerést kapott 2025-ben!
boon.hu video
- Ez vár Ózdra és térségére a következő évtizedben - fotókkal, videóval
- Orbán Viktor részt vett a mezőkövesdi hadgyakorlaton - képek és videó
- Magyar Péter hazudott a miskolci türelmi zónáról - képek, videó
- Tele van Miskolc az üzenetekkel! Ezt festették a járdákra a Búza térnél és a Szinvaparknál is - képek, videó
- Szerelmesek, medvék és egy nagyherceg is megjelenik Miskolcon - fotókkal, videóval