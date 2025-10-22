2 órája
Akkora bajba került egy pár Bánkútnál, hogy riasztani kellett a rendőrség Bükk-specialistáját
Szombat este épp a megérdemelt pihenését töltötte egy rendőr, amikor hívást kapott szolgálatban lévő kollégájától. A Bükkben bajba került fiatal páron csak ő tudott segíteni – nem is habozott egy percet sem.
„Éjszakás szolgálatát követő, jól megérdemelt pihenését töltötte ügyeletvezető kollégánk, amikor az éppen szolgálatban lévő egyik váltótársa hívta szombat este.” Bajba került egy pár Bánkútnál.
Bajba kerültek a Bükkben, a segélyhívóhoz fordultak
„A főkapitányság Tevékenység-irányítási Központ főtisztje, Mirkóczki János r. alezredes szabadidejében sűrűn fut, túrázik a Bükkben, látogatja a fennsík vendégházait, így szó szerint csukott szemmel is el tud tájékozódni a környéken.
Nagyon jól tudják ezt ügyeletvezető kollégái is, így amikor október 18-án 17.57-kor egy fiatal férfi telefonált a segélyhívóhoz, azzal hogy barátnőjével eltévedtek a Bükk-fennsíkon, egyből Jánostól kértek helyismereti támogatást.
Ő viszont nem elégedett meg a szóbeli segítséggel. Az otthona melegét hátrahagyva, félredobva a tv távirányítóját közölte a szolgálatos kollégájával: Máris indulok értük, tudom, hol vannak!
Saját terepjárójával meg is érkezett a Nagymezői őrházhoz, ahol már várta a két kerékpáros turista.
A budapesti fiatalok elmondták, hogy szilvásváradi szállásukról indultak kerékpározni, felmentek egészen Bánkútig és ott úgy gondolták, hogy onnan már csak lefelé gurulva hamar visszaérnek a szállásukra. Azonban nem így lett, és rájuk sötétedett...
A kerékpárokat és az átfagyott párost kollégánk visszavitte Szilvásváradra, akik a „kaland” végén már mosolyogva mondtak köszönetet.
Nem ez volt az első önzetlen tette ügyeletvezető kollégánknak, hiszen több évtizede járja a Bükköt, és évente 2-3 alkalommal segít a bajbajutottakon szabadidejében is. Segített már sérült túrázó mentésében és a Bükk-fennsík szálláshelyeiről elindult, de oda vissza nem találó vendégeknek is” - tette közzé a Heves vármegyei rendőrség facebook oldalán.
