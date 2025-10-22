Akkora bajba került egy pár Bánkútnál, hogy riasztani kellett a rendőrség Bükk-specialistáját

„Éjszakás szolgálatát követő, jól megérdemelt pihenését töltötte ügyeletvezető kollégánk, amikor az éppen szolgálatban lévő egyik váltótársa hívta szombat este.” Bajba került egy pár Bánkútnál.

Bajba került pár segítségére sietett a szabadnapos rendőr

Bajba kerültek a Bükkben, a segélyhívóhoz fordultak

„A főkapitányság Tevékenység-irányítási Központ főtisztje, Mirkóczki János r. alezredes szabadidejében sűrűn fut, túrázik a Bükkben, látogatja a fennsík vendégházait, így szó szerint csukott szemmel is el tud tájékozódni a környéken.

Nagyon jól tudják ezt ügyeletvezető kollégái is, így amikor október 18-án 17.57-kor egy fiatal férfi telefonált a segélyhívóhoz, azzal hogy barátnőjével eltévedtek a Bükk-fennsíkon, egyből Jánostól kértek helyismereti támogatást.

Ő viszont nem elégedett meg a szóbeli segítséggel. Az otthona melegét hátrahagyva, félredobva a tv távirányítóját közölte a szolgálatos kollégájával: Máris indulok értük, tudom, hol vannak!

Saját terepjárójával meg is érkezett a Nagymezői őrházhoz, ahol már várta a két kerékpáros turista.

A budapesti fiatalok elmondták, hogy szilvásváradi szállásukról indultak kerékpározni, felmentek egészen Bánkútig és ott úgy gondolták, hogy onnan már csak lefelé gurulva hamar visszaérnek a szállásukra. Azonban nem így lett, és rájuk sötétedett...

A kerékpárokat és az átfagyott párost kollégánk visszavitte Szilvásváradra, akik a „kaland” végén már mosolyogva mondtak köszönetet.

Nem ez volt az első önzetlen tette ügyeletvezető kollégánknak, hiszen több évtizede járja a Bükköt, és évente 2-3 alkalommal segít a bajbajutottakon szabadidejében is. Segített már sérült túrázó mentésében és a Bükk-fennsík szálláshelyeiről elindult, de oda vissza nem találó vendégeknek is” - tette közzé a Heves vármegyei rendőrség facebook oldalán.



