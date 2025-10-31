Az avasi Spar új szintre lépett – belestünk a sorok közé, tényleg elképedtünk! - fotók és videó

Új arculattal, modernebb belső térrel és látványos fejlesztésekkel készül a megújulásra az avasi Spar. A bolt felújítása a végéhez közeledik, már az árukészlet feltöltése és az utolsó simítások zajlanak. A korábbi bezárásról és a tervezett átalakításról a boon.hu is beszámolt korábban – most pedig úgy tűnik, a vásárlók hamarosan visszatérhetnek kedvenc avasi üzletükbe.

Az avasi Spar felújítása egy új ligába vezeti a közkedvelt üzletet

Fotó: BJÁ

A miskolciak már hetek óta figyelik, mi történik az Avason, a Fényes Gyula téri SPAR-nál. Az üzletet szeptember elején zárták be teljes felújítás miatt, ahogy arról a boon.hu augusztusi cikkében is írtunk A munkálatok mostanra látványosan előrehaladtak: az üzlettér tiszta, világos, a polcok nagy része már tele áruval, és a modern berendezések is a helyükre kerültek.

Friss fotók az avasi Spar jelenlegi állapotáról

Bár hivatalos megnyitó dátumot még nem közöltek, minden jel arra utal, hogy a nyitás már csak napok kérdése. A helyszínen készült friss fotók tanúsága szerint már a kasszák is a helyükön vannak – köztük az önkiszolgáló pénztárak, amelyek az avasi SPAR-ban eddig nem működtek. Ez a fejlesztés sok vásárlónak jelent majd kényelmesebb, gyorsabb vásárlást, különösen a forgalmas időszakokban.