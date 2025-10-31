október 31., péntek

Farkas névnap

14°
+15
+7
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
boon.hu video

1 órája

Az avasi Spar új szintre lépett – belestünk a sorok közé, tényleg elképedtünk! - fotók és videó

Címkék#felújítás#boon video#önkiszolgáló kassza#Spar#nyitás#Avas

A bolt, amit már ismerhettél, most valami egészen új formában vár. Nem mindennapi újításokkal találkoztunk az avasi Spar átalakulásánál. Amit láttunk, felülmúlta minden várakozásunkat.

Bahor-Juhász Ágnes
Az avasi Spar új szintre lépett – belestünk a sorok közé, tényleg elképedtünk! - fotók és videó

Az árukészlet egy része már bent van: közeleg a nyitás az Avason

Fotó: BJÁ

Új arculattal, modernebb belső térrel és látványos fejlesztésekkel készül a megújulásra az avasi Spar. A bolt felújítása a végéhez közeledik, már az árukészlet feltöltése és az utolsó simítások zajlanak. A korábbi bezárásról és a tervezett átalakításról a boon.hu is beszámolt korábban – most pedig úgy tűnik, a vásárlók hamarosan visszatérhetnek kedvenc avasi üzletükbe.

avasi SPAR
Az avasi Spar felújítása egy új ligába vezeti a közkedvelt üzletet  
Fotó: BJÁ

A miskolciak már hetek óta figyelik, mi történik az Avason, a Fényes Gyula téri SPAR-nál. Az üzletet szeptember elején zárták be teljes felújítás miatt, ahogy arról a boon.hu augusztusi cikkében is írtunk A munkálatok mostanra látványosan előrehaladtak: az üzlettér tiszta, világos, a polcok nagy része már tele áruval, és a modern berendezések is a helyükre kerültek.

Friss fotók az avasi Spar jelenlegi állapotáról

Bár hivatalos megnyitó dátumot még nem közöltek, minden jel arra utal, hogy a nyitás már csak napok kérdése. A helyszínen készült friss fotók tanúsága szerint már a kasszák is a helyükön vannak – köztük az önkiszolgáló pénztárak, amelyek az avasi SPAR-ban eddig nem működtek. Ez a fejlesztés sok vásárlónak jelent majd kényelmesebb, gyorsabb vásárlást, különösen a forgalmas időszakokban.

avasi SPAR
Már töltik az árukészletet az avasi Spar polcaira 
Fotó: BJÁ

A belső tér is modernebb hatást kelt: új világítás, rendezettebb polcrendszer és a SPAR legfrissebb arculati elemei fogadják majd a vevőket. A helyi lakosok már nagyon várják, hogy újra megnyisson az üzlet – sokaknak ugyanis ez a bolt jelenti a mindennapi bevásárlások legfontosabb pontját az Avason.

Megújulás országosan

A felújítás után a Spar az Avason nemcsak modernebb, de energia-hatékonyabb is lesz. Az új hűtőberendezések és LED-világítás egyaránt a környezettudatos működést szolgálják. A bolthálózat az elmúlt időszakban országszerte hasonló fejlesztéseket hajtott végre, így a miskolci üzlet is illeszkedik a Spar megújulási programjába.
A vásárlók tehát nemcsak egy szebb, hanem egy korszerűbb és kényelmesebb bolttal találkozhatnak, amikor néhány napon belül újra kinyit az avasi Spar.

A videón jól látszanak az önkiszolgáló kasszák. Kukkantson be a megújuló Spar üzletbe az Avas szívében.

Még több hír és kihagyhatatlan érdekesség várja a boon.hu portálon.

 

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

boon.hu video

A dosszié további cikkei
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu