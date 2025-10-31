1 órája
Az avasi Spar új szintre lépett – belestünk a sorok közé, tényleg elképedtünk! - fotók és videó
A bolt, amit már ismerhettél, most valami egészen új formában vár. Nem mindennapi újításokkal találkoztunk az avasi Spar átalakulásánál. Amit láttunk, felülmúlta minden várakozásunkat.
Az árukészlet egy része már bent van: közeleg a nyitás az Avason
Fotó: BJÁ
Új arculattal, modernebb belső térrel és látványos fejlesztésekkel készül a megújulásra az avasi Spar. A bolt felújítása a végéhez közeledik, már az árukészlet feltöltése és az utolsó simítások zajlanak. A korábbi bezárásról és a tervezett átalakításról a boon.hu is beszámolt korábban – most pedig úgy tűnik, a vásárlók hamarosan visszatérhetnek kedvenc avasi üzletükbe.
A miskolciak már hetek óta figyelik, mi történik az Avason, a Fényes Gyula téri SPAR-nál. Az üzletet szeptember elején zárták be teljes felújítás miatt, ahogy arról a boon.hu augusztusi cikkében is írtunk A munkálatok mostanra látványosan előrehaladtak: az üzlettér tiszta, világos, a polcok nagy része már tele áruval, és a modern berendezések is a helyükre kerültek.
Friss fotók az avasi Spar jelenlegi állapotáról
Bár hivatalos megnyitó dátumot még nem közöltek, minden jel arra utal, hogy a nyitás már csak napok kérdése. A helyszínen készült friss fotók tanúsága szerint már a kasszák is a helyükön vannak – köztük az önkiszolgáló pénztárak, amelyek az avasi SPAR-ban eddig nem működtek. Ez a fejlesztés sok vásárlónak jelent majd kényelmesebb, gyorsabb vásárlást, különösen a forgalmas időszakokban.
Újabb Spar zár be Miskolcon! – itt vannak a részletek!
A belső tér is modernebb hatást kelt: új világítás, rendezettebb polcrendszer és a SPAR legfrissebb arculati elemei fogadják majd a vevőket. A helyi lakosok már nagyon várják, hogy újra megnyisson az üzlet – sokaknak ugyanis ez a bolt jelenti a mindennapi bevásárlások legfontosabb pontját az Avason.
Megújulás országosan
A felújítás után a Spar az Avason nemcsak modernebb, de energia-hatékonyabb is lesz. Az új hűtőberendezések és LED-világítás egyaránt a környezettudatos működést szolgálják. A bolthálózat az elmúlt időszakban országszerte hasonló fejlesztéseket hajtott végre, így a miskolci üzlet is illeszkedik a Spar megújulási programjába.
A vásárlók tehát nemcsak egy szebb, hanem egy korszerűbb és kényelmesebb bolttal találkozhatnak, amikor néhány napon belül újra kinyit az avasi Spar.
A videón jól látszanak az önkiszolgáló kasszák. Kukkantson be a megújuló Spar üzletbe az Avas szívében.
