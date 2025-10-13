1 órája
A belváros fölé magasodik Miskolcon az Avalon-ház - képekkel, videóval
Gombamód nőtt ki a földből a miskolci belváros legújabb épületegyüttese. Az Avalon-ház lassan eléri a tervezett magasságát, látható, mennyire magasodik a környékbeli épületek fölé.
Így zárja le a Szent István teret az Avalon-ház fala
Fotó: Takács József
A miskolci Erzsébet tér és a Szent István tér között nem is olyan régen kezdődött el az Avalon-ház építése. Az első sorban lakásokat magába foglaló építmény egyre jobban veszi fel tervezett fizimiskáját, pedig még messze az átadás időpontja.
Azt mondták, az Avalon-ház a Szent István tér térfala
Emelet után újabb emeletekkel bővült az épület, a daruk folyamatosan dolgoznak és lassan eléri a teljes magasságát az Avalon-ház. A látványtervek alapján nem is tűnt fel, hogy ekkora lesz: egyre nagyobb területet tölt be a hajdani parkoló és a volt Grizzly söröző helyéből, de jól áll neki: markáns térfala lesz a Szent István térnek. Annak a térnek, amelyet egyszer majd továbbfejlesztenek, és remélhetőleg Miskolchoz méltó főtérré válhat.
Lakóház lesz passzázzsal, kávézókkal, üzletekkel
Az építkezés - sokszor írtunk már róla - múlt novemberben kezdődött. A Hell cégcsoporté a terület, ők építkeznek itt, az Erzsébet fürdő mögött. Az Avalon Center Kft. néhány éve luxus irodaházat tervezett a területre, ám az végül nem kapott építési engedélyt főként örökségvédelmi okokból, így újratervezték: ezúttal egy lakóházat építenek. A terveket elismert építészek zsűrizték, és finomítottak is rajta annak idején.
Így áll az Avalon-ház építkezése 2025.10.13.Fotók: Takács Joci
A kész épület átadási határideje 2026 II. negyedéve. Érdemes megjegyezni, nem építik be intenzíven a területet, és belső tereket is kialakítanak. Lesz egy passzázs, ami az Erzsébet térről átvezet a város főterére, ez bárki számára nyitott lesz üzletekkel, kávézókkal.
