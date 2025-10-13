október 13., hétfő

EdeKálmán névnap

13°
+17
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Szép így?

1 órája

A belváros fölé magasodik Miskolcon az Avalon-ház - képekkel, videóval

Címkék#Erzsébet fürdő#Szent István tér#belváros#térfal

Gombamód nőtt ki a földből a miskolci belváros legújabb épületegyüttese. Az Avalon-ház lassan eléri a tervezett magasságát, látható, mennyire magasodik a környékbeli épületek fölé.

Boon.hu
A belváros fölé magasodik Miskolcon az Avalon-ház - képekkel, videóval

Így zárja le a Szent István teret az Avalon-ház fala

Fotó: Takács József

A miskolci Erzsébet tér és a Szent István tér között nem is olyan régen kezdődött el az Avalon-ház építése. Az első sorban lakásokat magába foglaló építmény egyre jobban veszi fel tervezett fizimiskáját, pedig még messze az átadás időpontja. 

Így néz ki most az Avalon-ház
Sokan aggódnak, hogy az Avalon-ház eltakarja az Erzsébet fürdő impozáns kupoláját
Fotó: Takács Joci

Azt mondták, az Avalon-ház a Szent István tér térfala 

Emelet után újabb emeletekkel bővült az épület, a daruk folyamatosan dolgoznak és lassan eléri a teljes magasságát az Avalon-ház. A látványtervek alapján nem is tűnt fel, hogy ekkora lesz: egyre nagyobb területet tölt be a hajdani parkoló és a volt Grizzly söröző helyéből, de jól áll neki: markáns térfala lesz a Szent István térnek. Annak a térnek, amelyet egyszer majd továbbfejlesztenek, és remélhetőleg Miskolchoz méltó főtérré válhat.

Lakóház lesz passzázzsal, kávézókkal, üzletekkel 

Az építkezés - sokszor írtunk már róla - múlt novemberben kezdődött. A Hell cégcsoporté a terület, ők építkeznek itt, az Erzsébet fürdő mögött. Az Avalon Center Kft. néhány éve luxus irodaházat tervezett a területre, ám az végül nem kapott építési engedélyt főként örökségvédelmi okokból, így újratervezték: ezúttal egy lakóházat építenek. A terveket elismert építészek zsűrizték, és finomítottak is rajta annak idején.  

Így áll az Avalon-ház építkezése 2025.10.13.

Fotók: Takács Joci

A kész épület átadási határideje 2026 II. negyedéve. Érdemes megjegyezni, nem építik be intenzíven a területet, és belső tereket is kialakítanak. Lesz egy passzázs, ami az Erzsébet térről átvezet a város főterére, ez bárki számára nyitott lesz üzletekkel, kávézókkal. 

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu