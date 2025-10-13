A belváros fölé magasodik Miskolcon az Avalon-ház - képekkel, videóval

A miskolci Erzsébet tér és a Szent István tér között nem is olyan régen kezdődött el az Avalon-ház építése. Az első sorban lakásokat magába foglaló építmény egyre jobban veszi fel tervezett fizimiskáját, pedig még messze az átadás időpontja.

Sokan aggódnak, hogy az Avalon-ház eltakarja az Erzsébet fürdő impozáns kupoláját

Fotó: Takács Joci

Azt mondták, az Avalon-ház a Szent István tér térfala

Emelet után újabb emeletekkel bővült az épület, a daruk folyamatosan dolgoznak és lassan eléri a teljes magasságát az Avalon-ház. A látványtervek alapján nem is tűnt fel, hogy ekkora lesz: egyre nagyobb területet tölt be a hajdani parkoló és a volt Grizzly söröző helyéből, de jól áll neki: markáns térfala lesz a Szent István térnek. Annak a térnek, amelyet egyszer majd továbbfejlesztenek, és remélhetőleg Miskolchoz méltó főtérré válhat.