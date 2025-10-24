3 órája
Tróger munka és döglött állat a motortérben – ide ne vidd az autódat Borsodban!
A Google-értékelések világában bárki lehet kritikus autós újságíró. Néhány kattintás, és kiderül, hogy a futómű beállítás néha inkább idegrendszer-teszt. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében pedig akad pár autószerviz, ahol az elégedettség helyett inkább a meglepetés a leggyakoribb reakció.
Van olyan elégedetlen ügyfél, aki fotót is csatolt az egy csillagos értékeléshez
Autószerviz. Már a szó hallatán is megemelkedik a vérnyomás, főleg, ha korábban már éreztük, milyen, amikor az ember autója egy kis zörgés miatt napokra eltűnik, majd drágábban és rosszabb állapotban kerül vissza. Ezért lemerültünk a Google-értékelések mély világába, és megnéztük, mit írnak a gépjármű-tulajdonosok a borsodi autószervizekről. A kép vegyes: van, aki csak a hangnemet kifogásolja, más pedig konkrétan döglött állatot talált a motortérben.
Autószerviz: a hiba nem mindig az autóban van
Időszakos szervíz után a motortér tetejére egy döglött állat maradványait helyzete oda a kedves alkalmazott
Az internetes panaszok világa tele van túlzásokkal, de ez az értékelés valóságos horrorfilm-kezdésként hat. A „döglött állat maradványa” mint javítás utáni extraként nehezen illeszthető a garanciális feltételek közé, bár kétségtelenül emlékezetes szolgáltatás. Az értékelő fotót is csatolt.
Lehúzós egy társaság. Csak ha nagyon sok pénzed van!
Rövid, lényegre törő, és valószínűleg több érzelmet hordoz, mint egy háromoldalas fogyasztóvédelmi beadvány. A panaszok között gyakran visszatérő motívum a kiszámíthatatlan árazás. A„12 ezer forintból lett 15 600” típusú helyzetekből könnyen születik 1 csillag, pláne, ha a stílus sem barátságos.
Bilincs a cooler csövön, a régit meg rajta hagyták
3 db bilincset tettek fel a cooler csőre és még a régit is rajta hagyták... Turbó problémával mentem hozzájuk, semmilyen javulás nem történt. 15.000 forintot kértek. Köszönöm a nagy semmit.
Ha valaki így zár egy mondatot – „köszönöm a nagy semmit” –, ott a javítás már a lelki fronton is kudarcot vallott. A kommentelők gyakran panaszkodnak „turbó-fütyülésre”, de ez az eset inkább a türelem elfogyásáról szól: a szerelő szerint „jobb lett a hangja”, az ügyfél szerint „semmit sem javult”. Valahol félúton biztos ott volt az igazság, csak nem maradt rá bilincs. Érdekesség, hogy azok a szervizek, melyek ilyen értékelést kaptak, összességében nem állnak rosszul Google-fronton. Senkinek nincs összességében 9,5 alatti értékelés, ami kiemelten jónak számít.
A tróger paszta vajon mi?
Egyeztetés után vittem hozzájuk az autómat, amivel el is küldtek onnan. Indok: ‘nem ilyen autóra gondoltunk’ és ‘ezt nem lehet megemelni’.
Az értékelésből kiderült, hogy egy közel kéttonnás autó bizonyult túl nehéznek a szerelőnek. A vélemény írója jogosan kérdezte, hogy talán biciklire számítottak?
Az olaj agyig lett öntve, a kipufogót nem meghegesztették, hanem egy tróger pasztával bekenték. Mindezért több mint 50 000 forintot fizettem.
Ez már a mesteri barkács szintje. A túlöntött olaj, a pasztás kipufogó mindennapos panaszok a negatív értékelésekben.
A Google-értékelések két oldala
Az interneten bárki írhat véleményt, és nem minden egycsillagos értékelés jelenti azt, hogy a szerviz valóban rossz munkát végez. Sokszor félreértések, kommunikációs hibák vagy irreális elvárások állnak a háttérben. A legtöbb szerviz – főleg a nagyobb, városi műhelyek – egyre tudatosabban figyelik a visszajelzéseket, és próbálnak reagálni is rájuk.
