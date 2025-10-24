Tróger munka és döglött állat a motortérben – ide ne vidd az autódat Borsodban!

Autószerviz. Már a szó hallatán is megemelkedik a vérnyomás, főleg, ha korábban már éreztük, milyen, amikor az ember autója egy kis zörgés miatt napokra eltűnik, majd drágábban és rosszabb állapotban kerül vissza. Ezért lemerültünk a Google-értékelések mély világába, és megnéztük, mit írnak a gépjármű-tulajdonosok a borsodi autószervizekről. A kép vegyes: van, aki csak a hangnemet kifogásolja, más pedig konkrétan döglött állatot talált a motortérben.

Amikor így hozza ki valaki az autóját az autószervizből

Forrás: Google értékelés

Autószerviz: a hiba nem mindig az autóban van

Időszakos szervíz után a motortér tetejére egy döglött állat maradványait helyzete oda a kedves alkalmazott

Az internetes panaszok világa tele van túlzásokkal, de ez az értékelés valóságos horrorfilm-kezdésként hat. A „döglött állat maradványa” mint javítás utáni extraként nehezen illeszthető a garanciális feltételek közé, bár kétségtelenül emlékezetes szolgáltatás. Az értékelő fotót is csatolt.

Lehúzós egy társaság. Csak ha nagyon sok pénzed van!

Rövid, lényegre törő, és valószínűleg több érzelmet hordoz, mint egy háromoldalas fogyasztóvédelmi beadvány. A panaszok között gyakran visszatérő motívum a kiszámíthatatlan árazás. A„12 ezer forintból lett 15 600” típusú helyzetekből könnyen születik 1 csillag, pláne, ha a stílus sem barátságos.

Bilincs a cooler csövön, a régit meg rajta hagyták

3 db bilincset tettek fel a cooler csőre és még a régit is rajta hagyták... Turbó problémával mentem hozzájuk, semmilyen javulás nem történt. 15.000 forintot kértek. Köszönöm a nagy semmit.

Ha valaki így zár egy mondatot – „köszönöm a nagy semmit” –, ott a javítás már a lelki fronton is kudarcot vallott. A kommentelők gyakran panaszkodnak „turbó-fütyülésre”, de ez az eset inkább a türelem elfogyásáról szól: a szerelő szerint „jobb lett a hangja”, az ügyfél szerint „semmit sem javult”. Valahol félúton biztos ott volt az igazság, csak nem maradt rá bilincs. Érdekesség, hogy azok a szervizek, melyek ilyen értékelést kaptak, összességében nem állnak rosszul Google-fronton. Senkinek nincs összességében 9,5 alatti értékelés, ami kiemelten jónak számít.