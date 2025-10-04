➡Megújuló Cigánd 🟰 megújuló energia❗

„Hajrá Cigánd! Hajrá Bodrogköz! Gratulálok!” – írta közösségi oldalán Bánné Gál Boglárka, hogy az ottani önkormányzat jóvoltából került autó a polgárőröknek.

Autó a polgárőröknek: Bánné Gál Boglárka a cigándi fejlesztéssel

Fotó: Jánvári László / Forrás: Facebook

Autó a polgárőröknek Cigándon

Bánné Gál Boglárka, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke fotózkodott a Cigándi Polgárőrség vezetőivel annak alkalmából, hogy s szervezet egy új autóval gazdagodott. A Hyundai típusú jármű elektromos motorral rendelkezik, s mint a politikus Facebook-posztjában hangsúlyozta, ennek van jelentősége a közbiztonsági munkában nyújtott segítség mellett is.

A Tisza-parti településre az átadás alkalmával ellátogatott elnök így írt erről a közösségi médiás felületen.