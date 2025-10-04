1 órája
„Megújuló Cigánd, megújuló energia!”
Gratulált Cigándnak, a települési önkormányzatnak és a városban működő polgárőrségnek a megyei közgyűlési elnök. Autó a polgárőröknek – ez volt az apropó.
Autó a polgárőröknek: Bánné Gál Boglárka a cigándi fejlesztéssel
Forrás: Facebook
Fotó: Jánvári László
„Hajrá Cigánd! Hajrá Bodrogköz! Gratulálok!” – írta közösségi oldalán Bánné Gál Boglárka, hogy az ottani önkormányzat jóvoltából került autó a polgárőröknek.
Autó a polgárőröknek Cigándon
Bánné Gál Boglárka, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke fotózkodott a Cigándi Polgárőrség vezetőivel annak alkalmából, hogy s szervezet egy új autóval gazdagodott. A Hyundai típusú jármű elektromos motorral rendelkezik, s mint a politikus Facebook-posztjában hangsúlyozta, ennek van jelentősége a közbiztonsági munkában nyújtott segítség mellett is.
A Tisza-parti településre az átadás alkalmával ellátogatott elnök így írt erről a közösségi médiás felületen.
1️⃣0️⃣0️⃣%-ban elektromos autót kaptak a cigándi polgárőrök!
Az önkormányzat a meglévő elektromos hivatali autó, 2 elektromos kisbusz és 1 e-kisteherautó mellé 100 %-ban elektromos autót adott a helyi polgárőrségnek. A helyben való töltésük is ✅!
➡Megújuló Cigánd 🟰 megújuló energia❗
Az önkormányzat szinte valamennyi épülete, intézménye megújuló 🔆 energiát használ, több helyen hőszivattyús fűtés-hűtés van, a városban a közvilágítás LED-es, és még sorolhatnám... Mindez több millió forint megtakarítás! 🔜Következő lépés a közösségi energiafelhasználás.
Hajrá Cigánd! Hajrá Bodrogköz! Gratulálok!
