október 4., szombat

Ferenc névnap

11°
+13
+1
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Siker

1 órája

„Megújuló Cigánd, megújuló energia!”

Címkék#Hyundai#Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Önkormányzat#Cigánd#polgárőr egyesület#elektromos autók#Facebook#Bánné dr. Gál Boglárka#polgárőr

Gratulált Cigándnak, a települési önkormányzatnak és a városban működő polgárőrségnek a megyei közgyűlési elnök. Autó a polgárőröknek – ez volt az apropó.

Boon.hu
„Megújuló Cigánd, megújuló energia!”

Autó a polgárőröknek: Bánné Gál Boglárka a cigándi fejlesztéssel

Forrás: Facebook

Fotó: Jánvári László

„Hajrá Cigánd! Hajrá Bodrogköz! Gratulálok!” – írta közösségi oldalán Bánné Gál Boglárka, hogy az ottani önkormányzat jóvoltából került autó a polgárőröknek.

autó a polgárőröknek
Autó a polgárőröknek: Bánné Gál Boglárka a cigándi fejlesztéssel
Fotó: Jánvári László / Forrás: Facebook

Autó a polgárőröknek Cigándon

Bánné Gál Boglárka, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke fotózkodott a Cigándi Polgárőrség vezetőivel annak alkalmából, hogy s szervezet egy új autóval gazdagodott. A Hyundai típusú jármű elektromos motorral rendelkezik, s mint a politikus Facebook-posztjában hangsúlyozta, ennek van jelentősége a közbiztonsági munkában nyújtott segítség mellett is.

A Tisza-parti településre az átadás alkalmával ellátogatott elnök így írt erről a közösségi médiás felületen.

1️⃣0️⃣0️⃣%-ban elektromos autót kaptak a cigándi polgárőrök!

Az önkormányzat a meglévő elektromos hivatali autó, 2 elektromos kisbusz és 1 e-kisteherautó mellé 100 %-ban elektromos autót adott a helyi polgárőrségnek. A helyben való töltésük is ✅!

➡Megújuló Cigánd 🟰 megújuló energia❗

Az önkormányzat szinte valamennyi épülete, intézménye megújuló 🔆 energiát használ, több helyen hőszivattyús fűtés-hűtés van, a városban a közvilágítás LED-es, és még sorolhatnám... Mindez több millió forint megtakarítás! 🔜Következő lépés a közösségi energiafelhasználás.

Hajrá Cigánd! Hajrá Bodrogköz! Gratulálok!

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu