„Akié az út, azé a kulcs!” – és a kulcs már a PM-é

Most ennek az üzleti, egyszersmind várospolitikai lépésnek a közvetlen folytatásaként jelent meg Tóth-Szántai József (nem magánemberi, hanem) „közszereplői” Facebook-oldalán az aktuális poszt.

Ez olvasható benne:

Átvettük a DAM kulcsait Hivatalosan is Miskolc tulajdonába került a DAM területének egyharmada. A felszámolótól délelőtt átvettük a megvásárolt létesítményeket; köztük irodaépületeket, üzemcsarnokokat, mérlegházat, belső utakat, valamint óvóhelyeket. Az átvétel fontos lépés a terület további hasznosítása és fejlesztése irányába, amely hozzájárulhat a város gazdasági és ipari területeinek megújulásához. Ezúton is köszönjük a Kormány támogatását!

Ugyanő a kérdéskör múlt pénteki közgyűlési vitájában tette a kijelentést: „Akié az út, azé a kulcs.” Mármint hogy kulcs a nagyobbrészt mára már elhagyatott iparterülethez, egyszersmind kulcs a területfejlesztés várospolitikai céljainak eléréséhez. Az úttal pedig arra utalt, hogy a nemrég csődbe ment Öko-Ferr Kft. ingatlanhányadával Miskolc megvásárolta a terület egészét feltáró úthálózatot is.

Mindezek majdnem pontosan 255 évvel azután történtek, hogy elindult a diósgyőri acélgyártás két és fél évszázados története. Erről nemrég írt a Borsod Online: