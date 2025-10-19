3 órája
„Akié az út, azé a kulcs!” – és a kulcs már a PM-é
Jelképesen átvette a volt kohászati terület (egy részének) kulcsait a napokban a miskolci polgármester. Tóth-Szántai József most pedig ténylegesen is átvette a kulcsot.
A miskolci polgármester, Tóth-Szántai József átvette a kulcsot pénteken. Természetesen a volt kohászati iparterületnek a városi önkormányzat által a minap megvásárolt területének, pontosabban az ott lévő ilyen-olyan épületek, létesítmények kulcscsomójáról van szó.
A miskolci polgármester átvette a kulcsot
Rendkívüli ülésen szentesítette a miskolci önkormányzat közgyűlése, hogy a város megvásárolta a volt LKM/DAM iparterület egy tekintélyes részét. Az egykori diósgyőri kohászat gyárterületének 38 hektára a városé lett.
Most ennek az üzleti, egyszersmind várospolitikai lépésnek a közvetlen folytatásaként jelent meg Tóth-Szántai József (nem magánemberi, hanem) „közszereplői” Facebook-oldalán az aktuális poszt.
Ez olvasható benne:
Átvettük a DAM kulcsait
Hivatalosan is Miskolc tulajdonába került a DAM területének egyharmada. A felszámolótól délelőtt átvettük a megvásárolt létesítményeket; köztük irodaépületeket, üzemcsarnokokat, mérlegházat, belső utakat, valamint óvóhelyeket.
Az átvétel fontos lépés a terület további hasznosítása és fejlesztése irányába, amely hozzájárulhat a város gazdasági és ipari területeinek megújulásához. Ezúton is köszönjük a Kormány támogatását!
Ugyanő a kérdéskör múlt pénteki közgyűlési vitájában tette a kijelentést: „Akié az út, azé a kulcs.” Mármint hogy kulcs a nagyobbrészt mára már elhagyatott iparterülethez, egyszersmind kulcs a területfejlesztés várospolitikai céljainak eléréséhez. Az úttal pedig arra utalt, hogy a nemrég csődbe ment Öko-Ferr Kft. ingatlanhányadával Miskolc megvásárolta a terület egészét feltáró úthálózatot is.
