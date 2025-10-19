október 19., vasárnap

Nándor névnap

11°
+16
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Megtörtént

3 órája

„Akié az út, azé a kulcs!” – és a kulcs már a PM-é

Címkék#miskolci önkormányzat#diósgyőri kohászat#Tóth-Szántai József#Facebook#LKM#ingatlanvásárlás#iparterület#DAM

Jelképesen átvette a volt kohászati terület (egy részének) kulcsait a napokban a miskolci polgármester. Tóth-Szántai József most pedig ténylegesen is átvette a kulcsot.

Boon.hu

A miskolci polgármester, Tóth-Szántai József átvette a kulcsot pénteken. Természetesen a volt kohászati iparterületnek a városi önkormányzat által a minap megvásárolt területének, pontosabban az ott lévő ilyen-olyan épületek, létesítmények kulcscsomójáról van szó.

átvette a kulcsot
A polgármester (jobbra) átvette a kulcsot a volt Öko-Ferr-es létesítményekhez
Forrás: Facebook / Tóth-Szántai József

A miskolci polgármester átvette a kulcsot

Egy héttel ezelőtt azt írta a friss fejleményekről a Boon.hu, hogy

Rendkívüli ülésen szentesítette a miskolci önkormányzat közgyűlése, hogy a város megvásárolta a volt LKM/DAM iparterület egy tekintélyes részét. Az egykori diósgyőri kohászat gyárterületének 38 hektára a városé lett.

Most ennek az üzleti, egyszersmind várospolitikai lépésnek a közvetlen folytatásaként jelent meg Tóth-Szántai József (nem magánemberi, hanem) „közszereplői” Facebook-oldalán az aktuális poszt.

Ez olvasható benne:

🔑Átvettük a DAM kulcsait❗️

Hivatalosan is Miskolc tulajdonába került a DAM területének egyharmada. A felszámolótól délelőtt átvettük a megvásárolt létesítményeket; köztük irodaépületeket, üzemcsarnokokat, mérlegházat, belső utakat, valamint óvóhelyeket.

Az átvétel fontos lépés a terület további hasznosítása és fejlesztése irányába, amely hozzájárulhat a város gazdasági és ipari területeinek megújulásához. Ezúton is köszönjük a Kormány támogatását!

Ugyanő a kérdéskör múlt pénteki közgyűlési vitájában tette a kijelentést: „Akié az út, azé a kulcs.” Mármint hogy kulcs a nagyobbrészt mára már elhagyatott iparterülethez, egyszersmind kulcs a területfejlesztés várospolitikai céljainak eléréséhez. Az úttal pedig arra utalt, hogy a nemrég csődbe ment Öko-Ferr Kft. ingatlanhányadával Miskolc megvásárolta a terület egészét feltáró úthálózatot is.

Mindezek majdnem pontosan 255 évvel azután történtek, hogy elindult a diósgyőri acélgyártás két és fél évszázados története. Erről nemrég írt a Borsod Online:

Még egy látványos gyári fotó a Tóth-Szántai József által frissen posztolt képek közül
Forrás: Facebook / Tóth-Szántai József

A Borsod Online néhány hete két olvasójával együtt nosztalgiázott a néhai gyárterületen:

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu