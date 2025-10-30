Nagy a baj! Vissza kellett hívni a népszerű ásványvizet, két miskolci hiper is tele volt vele

Az Auchan Magyarország Kft. termékvisszahívást rendelt el az Auchan Kedvenc Primavera szénsavmentes ásványvíz 1,5 literes kiszerelésű termékre, miután a vállalat saját ellenőrzése során mikrobiológiai eltérést mutattak ki az egyik tételben.

Mikrobiológiai eltérést talált az Auchan a sajátmárkás ásványvízben. Emiatt termékvisszahívást kezdeményeztek

(A kép illusztráció)

Fotó: MW

Auchan sajátmárkás ásványvíz került visszahívásra

A cég tájékoztatása szerint a vizsgálatot az önellenőrzési rendszer keretében végezték el, és az eltérést azonnal jelentették az illetékes hatóságoknak. Az Auchan a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal együttműködve megtette a szükséges lépéseket: gondoskodott a kifogásolt termékek forgalomból való kivonásáról, valamint a fogyasztóktól történő visszahívásáról.

A hatóság a vállalat intézkedéseit, valamint a visszagyűjtött tételek további sorsát – megsemmisítésüket vagy elszállításukat – nyomon követi.

Ez az sajátmárkás ásványvíz kerül visszavonásra

Forrás: NKFH

Az érintett termék adatai:

Termék neve: Auchan Kedvenc Primavera szénsavmentes ásványvíz 1,5 L

Minőségmegőrzési idő: 2026. június 18.

Forgalmazó: Auchan Magyarország Kft.

Visszahívás oka: mikrobiológiai nem megfelelősség.

A vállalat arra kéri a vásárlókat, hogy a megadott minőségmegőrzési idővel rendelkező tételeket ne fogyasszák el, hanem vigyék vissza bármely Auchan áruházba, ahol a terméket blokk nélkül is visszaveszik.

- tette közzé a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság.