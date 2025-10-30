1 órája
Nagy a baj! Vissza kellett hívni a népszerű ásványvizet, két miskolci hiper is tele volt vele
Egy Miskolcon is jelen lévő hipermarket termékvisszahívást rendelt el egyik sajátmárkás termékére. Az érintett ásványvíz mikrobiológiai eltérést mutatott egy önellenőrzés során, ezért a forgalomból is kivonják.
Az Auchan Magyarország Kft. termékvisszahívást rendelt el az Auchan Kedvenc Primavera szénsavmentes ásványvíz 1,5 literes kiszerelésű termékre, miután a vállalat saját ellenőrzése során mikrobiológiai eltérést mutattak ki az egyik tételben.
Auchan sajátmárkás ásványvíz került visszahívásra
A cég tájékoztatása szerint a vizsgálatot az önellenőrzési rendszer keretében végezték el, és az eltérést azonnal jelentették az illetékes hatóságoknak. Az Auchan a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal együttműködve megtette a szükséges lépéseket: gondoskodott a kifogásolt termékek forgalomból való kivonásáról, valamint a fogyasztóktól történő visszahívásáról.
A hatóság a vállalat intézkedéseit, valamint a visszagyűjtött tételek további sorsát – megsemmisítésüket vagy elszállításukat – nyomon követi.
Az érintett termék adatai:
Termék neve: Auchan Kedvenc Primavera szénsavmentes ásványvíz 1,5 L
Minőségmegőrzési idő: 2026. június 18.
Forgalmazó: Auchan Magyarország Kft.
Visszahívás oka: mikrobiológiai nem megfelelősség.
A vállalat arra kéri a vásárlókat, hogy a megadott minőségmegőrzési idővel rendelkező tételeket ne fogyasszák el, hanem vigyék vissza bármely Auchan áruházba, ahol a terméket blokk nélkül is visszaveszik.
- tette közzé a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság.