Helyi közélet

1 órája

Nagy a baj! Vissza kellett hívni a népszerű ásványvizet, két miskolci hiper is tele volt vele

Címkék#Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság#termékvisszahívás#hipermarket#ásványvíz

Egy Miskolcon is jelen lévő hipermarket termékvisszahívást rendelt el egyik sajátmárkás termékére. Az érintett ásványvíz mikrobiológiai eltérést mutatott egy önellenőrzés során, ezért a forgalomból is kivonják.

Az Auchan Magyarország Kft. termékvisszahívást rendelt el az Auchan Kedvenc Primavera szénsavmentes ásványvíz 1,5 literes kiszerelésű termékre, miután a vállalat saját ellenőrzése során mikrobiológiai eltérést mutattak ki az egyik tételben.

Auchan a sajátmárkás ásványvíz termékvisszahívás
Mikrobiológiai eltérést talált az Auchan a sajátmárkás ásványvízben. Emiatt termékvisszahívást kezdeményeztek
(A kép illusztráció)
Fotó: MW

Auchan sajátmárkás ásványvíz került visszahívásra

A cég tájékoztatása szerint a vizsgálatot az önellenőrzési rendszer keretében végezték el, és az eltérést azonnal jelentették az illetékes hatóságoknak. Az Auchan a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal együttműködve megtette a szükséges lépéseket: gondoskodott a kifogásolt termékek forgalomból való kivonásáról, valamint a fogyasztóktól történő visszahívásáról.

A hatóság a vállalat intézkedéseit, valamint a visszagyűjtött tételek további sorsát – megsemmisítésüket vagy elszállításukat – nyomon követi.

Ez az sajátmárkás ásványvíz kerül visszavonásra
Forrás: NKFH

Az érintett termék adatai:

Termék neve: Auchan Kedvenc Primavera szénsavmentes ásványvíz 1,5 L

Minőségmegőrzési idő: 2026. június 18.

Forgalmazó: Auchan Magyarország Kft.

Visszahívás oka: mikrobiológiai nem megfelelősség.

A vállalat arra kéri a vásárlókat, hogy a megadott minőségmegőrzési idővel rendelkező tételeket ne fogyasszák el, hanem vigyék vissza bármely Auchan áruházba, ahol a terméket blokk nélkül is visszaveszik.

- tette közzé a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság.

 

