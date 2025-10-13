Áramszünet várható a borsodi településen

A tervezett áramszünet október 15-én, szerdán 8 és 15 óra között lesz.

Áramszünet lesz a Pingyomon

Forrás: Shutterstock / ilusztráció

Az áramszünet ezeket a területeket érinti

Pingyom teljes területe (Miskolc, Mályi, Nyékládháza). Ezen a térképen megtekinthetik az érintett utcákat.

Az áramszünet ezt a területet érinti

Forrás: Mályi Község Önkormányzata

A szolgáltató biztonsági okokból felhívja a figyelmet arra, hogy ha a munkálatokat a jelzett időpont előtt befejezi a szolgáltató, akkor a hálózatot előzetes értesítés nélkül visszakapcsolja.