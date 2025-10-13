október 13., hétfő

EdeKálmán névnap

11°
+17
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Karbantartás

3 órája

Áramszünet várható a borsodi településen

Címkék#nyékládháza#Miskolc#Mályi#áramszünet

Az MVM Émász Áramhálózati Kft. a tájékoztatása alapján a villamos energiaszolgáltatás Mályiban szünetelni fog. A tervezet áramszünet időpontját jó, ha megjegyezzük.

Boon.hu

A tervezett áramszünet október 15-én, szerdán 8 és 15 óra között lesz.

tervezett áramszünet
Áramszünet lesz a Pingyomon
Forrás:  Shutterstock / ilusztráció

Az áramszünet ezeket a területeket érinti

Pingyom teljes területe (Miskolc, Mályi, Nyékládháza). Ezen a térképen megtekinthetik az érintett utcákat.

Az áramszünet ezt a területet érinti 
Forrás: Mályi Község Önkormányzata

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

A szolgáltató biztonsági okokból felhívja a figyelmet arra, hogy ha a munkálatokat a jelzett időpont előtt befejezi a szolgáltató, akkor a hálózatot előzetes értesítés nélkül visszakapcsolja. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu