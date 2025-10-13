Karbantartás
3 órája
Áramszünet várható a borsodi településen
Az MVM Émász Áramhálózati Kft. a tájékoztatása alapján a villamos energiaszolgáltatás Mályiban szünetelni fog. A tervezet áramszünet időpontját jó, ha megjegyezzük.
A tervezett áramszünet október 15-én, szerdán 8 és 15 óra között lesz.
Az áramszünet ezeket a területeket érinti
Pingyom teljes területe (Miskolc, Mályi, Nyékládháza). Ezen a térképen megtekinthetik az érintett utcákat.
A szolgáltató biztonsági okokból felhívja a figyelmet arra, hogy ha a munkálatokat a jelzett időpont előtt befejezi a szolgáltató, akkor a hálózatot előzetes értesítés nélkül visszakapcsolja.
