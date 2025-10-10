Áramlopáson kapták Perecesen – életveszélyben lehet a család és a szomszédok is

A perecesi külterületen tegnap szolgálatot teljesítő polgárőrök és egy helyi lakos közreműködésével intézkedtek egy áramlopás ügyében az Erdő és Híd utcák környékén. A bejelentő elmondása szerint néhány száz méteren belül illegális áramfogyasztás, illegális szemétlerakás és feltört ingatlanok is előfordultak. Az áramlevezetésekhez rendőri intézkedést kértek, mivel a cselekmény nemcsak a szolgáltatót és a fizető háztartásokat terheli anyagilag, de – a bejelentő szavai szerint – életveszélyt is jelenthet az ott élők, köztük gyerekek számára.

Tisztán látható az áramlopás bizonyítéka Perecesen Forrás: Facebook/Pakusza Zoltán

A helyi Facebook-bejegyzés alatt többen reagáltak: „Hogy a francba merik ezt megtenni?” – írta egy hozzászóló, míg mások a jogi és szociális megoldások irányába mutattak. „A bejelentett lakcímmel rendelkezőknél nem kötelező a hulladékszállítási szerződés?” – tette fel a kérdést egy hozzászóló, utalva az adminisztratív hiányosságokra. Egy másik olvasó a Vasgyár környékén élő időseket említve arra hívta fel a figyelmet, hogy fokozott ellenőrzésre lenne szükség.