Kampós módszer

2 órája

Áramlopáson kapták Perecesen – életveszélyben lehet a család és a szomszédok is

Címkék#pereces#életveszély#áramlopás#Lebuktak#illegális hulladéklerakó

Tegnap a perecesi polgárőrökkel jártak szolgálatban. Végre felszámoltak egy áramlopást az Erdő–Híd utcák környékén! Az esettel kapcsolatban a helyi lakosok aggodalmukat és megoldásra vonatkozó javaslataikat is megfogalmazták a közösségi oldalon.

Boon.hu
Áramlopáson kapták Perecesen – életveszélyben lehet a család és a szomszédok is

Áramlopást mentek felszámolni Perecesen: sikerrel jártak

Forrás: Facebook/Pakusza Zoltán

A perecesi külterületen tegnap szolgálatot teljesítő polgárőrök és egy helyi lakos közreműködésével intézkedtek egy áramlopás ügyében az Erdő és Híd utcák környékén. A bejelentő elmondása szerint néhány száz méteren belül illegális áramfogyasztás, illegális szemétlerakás és feltört ingatlanok is előfordultak. Az áramlevezetésekhez rendőri intézkedést kértek, mivel a cselekmény nemcsak a szolgáltatót és a fizető háztartásokat terheli anyagilag, de – a bejelentő szavai szerint – életveszélyt is jelenthet az ott élők, köztük gyerekek számára.

áramlopás Perecesen
Tisztán látható az áramlopás bizonyítéka Perecesen Forrás: Facebook/Pakusza Zoltán

A helyi Facebook-bejegyzés alatt többen reagáltak: „Hogy a francba merik ezt megtenni?” – írta egy hozzászóló, míg mások a jogi és szociális megoldások irányába mutattak. „A bejelentett lakcímmel rendelkezőknél nem kötelező a hulladékszállítási szerződés?” – tette fel a kérdést egy hozzászóló, utalva az adminisztratív hiányosságokra. Egy másik olvasó a Vasgyár környékén élő időseket említve arra hívta fel a figyelmet, hogy fokozott ellenőrzésre lenne szükség.

Az áramlopás nem csak illegális, de életveszélyes is

A bejelentő reméli, hogy a hatósági intézkedés hatékony lesz, és jelezte: addig újra és újra fel fogja hívni a figyelmet a problémára, míg rend nem lesz. A poszt tükrözi, hogy a helyi közösség egyszerre követel rendet és kér megoldásokat – legyen szó 

  • jogi lépésekről, 
  • szociális beavatkozásról vagy 
  • megelőző ellenőrzésekről.

Még több hír és kihagyhatatlan érdekesség várja a boon.hu portálon.

