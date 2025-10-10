2 órája
Áramlopáson kapták Perecesen – életveszélyben lehet a család és a szomszédok is
Tegnap a perecesi polgárőrökkel jártak szolgálatban. Végre felszámoltak egy áramlopást az Erdő–Híd utcák környékén! Az esettel kapcsolatban a helyi lakosok aggodalmukat és megoldásra vonatkozó javaslataikat is megfogalmazták a közösségi oldalon.
Áramlopást mentek felszámolni Perecesen: sikerrel jártak
Forrás: Facebook/Pakusza Zoltán
A perecesi külterületen tegnap szolgálatot teljesítő polgárőrök és egy helyi lakos közreműködésével intézkedtek egy áramlopás ügyében az Erdő és Híd utcák környékén. A bejelentő elmondása szerint néhány száz méteren belül illegális áramfogyasztás, illegális szemétlerakás és feltört ingatlanok is előfordultak. Az áramlevezetésekhez rendőri intézkedést kértek, mivel a cselekmény nemcsak a szolgáltatót és a fizető háztartásokat terheli anyagilag, de – a bejelentő szavai szerint – életveszélyt is jelenthet az ott élők, köztük gyerekek számára.
A helyi Facebook-bejegyzés alatt többen reagáltak: „Hogy a francba merik ezt megtenni?” – írta egy hozzászóló, míg mások a jogi és szociális megoldások irányába mutattak. „A bejelentett lakcímmel rendelkezőknél nem kötelező a hulladékszállítási szerződés?” – tette fel a kérdést egy hozzászóló, utalva az adminisztratív hiányosságokra. Egy másik olvasó a Vasgyár környékén élő időseket említve arra hívta fel a figyelmet, hogy fokozott ellenőrzésre lenne szükség.
Durva! Töröttre verték a buszt az Újgyőri főtéren, de kapott a sofőr is – fotó
Az áramlopás nem csak illegális, de életveszélyes is
A bejelentő reméli, hogy a hatósági intézkedés hatékony lesz, és jelezte: addig újra és újra fel fogja hívni a figyelmet a problémára, míg rend nem lesz. A poszt tükrözi, hogy a helyi közösség egyszerre követel rendet és kér megoldásokat – legyen szó
- jogi lépésekről,
- szociális beavatkozásról vagy
- megelőző ellenőrzésekről.
