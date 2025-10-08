Kutyás délutánnal ünnepeltek Edelényben

Az Állatok Világnapja apropóján egy különleges, kutyás rendezvényt szerveztek a városban.

Forrás: Edelény Város Önkormányzata

A programot Edelény Város Önkormányzata, a Hadobás Pál Művelődési Központ és Könyvtár, valamint a Tündérmajor Állatvédő Egyesület közösen szervezte.

Az Állatok Világnapja alkalmából megválasztották Bódva völgye legszebb kutyáját

A rendezvényre látogatók fajtabemutató keretein belül ismerkedhettek meg kicsi, közepes és nagy kutyákkal majd közönségszavazással választották meg Bódva völgye legügyesebb és legszebb kutyáját. Az Én Kutyaiskolám és a Neptun Búvár Klub látványos bemutatókkal kápráztatta el a jelenlévőket.