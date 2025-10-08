2 órája
Kutyás délutánnal ünnepeltek Edelényben
Október 5-én, vasárnap délután szívvel-lélekkel telt meg a Hadobás Pál Művelődési Központ melletti terület. Az Állatok Világnapja alkalmából kutyás délutánt szerveztek Edelényben.
Megválasztották Bódva völgye legügyesebb és legszebb kutyáját
Az Állatok Világnapja apropóján egy különleges, kutyás rendezvényt szerveztek a városban.
A programot Edelény Város Önkormányzata, a Hadobás Pál Művelődési Központ és Könyvtár, valamint a Tündérmajor Állatvédő Egyesület közösen szervezte.
Az Állatok Világnapja alkalmából megválasztották Bódva völgye legszebb kutyáját
A rendezvényre látogatók fajtabemutató keretein belül ismerkedhettek meg kicsi, közepes és nagy kutyákkal majd közönségszavazással választották meg Bódva völgye legügyesebb és legszebb kutyáját. Az Én Kutyaiskolám és a Neptun Búvár Klub látványos bemutatókkal kápráztatta el a jelenlévőket.
Nemcsak kiállítva voltak a madarak, neveltek is - képekkel, videóval
A gyerekek sem unatkoztak
A gyerekeket pónilovaglás, lufihajtogatás, arcfestés és játszósarok várta.
Egész nap jelen voltak állatvédő szervezetek, kozmetikusok, madármentők és hüllőbemutatók.
