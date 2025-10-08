október 8., szerda

Koppány névnap

15°
+16
+7
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Állatok világnapja

2 órája

Kutyás délutánnal ünnepeltek Edelényben

Címkék#állatok világnapja#edelény#Hadobás Pál Művelődési Központ és Könyvtár

Október 5-én, vasárnap délután szívvel-lélekkel telt meg a Hadobás Pál Művelődési Központ melletti terület. Az Állatok Világnapja alkalmából kutyás délutánt szerveztek Edelényben.

Boon.hu
Kutyás délutánnal ünnepeltek Edelényben

Megválasztották Bódva völgye legügyesebb és legszebb kutyáját

Forrás: Edelény Város Önkormányzata

Az Állatok Világnapja apropóján egy különleges, kutyás rendezvényt szerveztek a városban. 

Állatok Világnapja
Az Állatok Világnapja alkalmából kutyás rendezvényt szerveztek
Forrás: Edelény Város Önkormányzata 

A programot Edelény Város Önkormányzata, a Hadobás Pál Művelődési Központ és Könyvtár, valamint a Tündérmajor Állatvédő Egyesület közösen szervezte.

Az Állatok Világnapja alkalmából megválasztották Bódva völgye legszebb kutyáját 

A rendezvényre látogatók fajtabemutató keretein belül ismerkedhettek meg kicsi, közepes és nagy kutyákkal majd közönségszavazással választották meg Bódva völgye legügyesebb és legszebb kutyáját. Az Én Kutyaiskolám és a Neptun Búvár Klub látványos bemutatókkal kápráztatta el a jelenlévőket.

A gyerekek sem unatkoztak

A gyerekeket pónilovaglás, lufihajtogatás, arcfestés és játszósarok várta. 

A négylábú kedvencek voltak a középpontban 
Forrás: Edelény Város Önkormányzata

Egész nap jelen voltak állatvédő szervezetek, kozmetikusok, madármentők és hüllőbemutatók.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu