Állatmentés

1 órája

Pont Miskolcon voltak, amikor a hírt kapták – Újra civilek mentettek életet

Civil állatvédők jártak éppen a környéken, amikor értesítették őket a vészhelyzetről. Az állatmentés azonnal megkezdődött.

Boon.hu

Az Aggteleki Állatvédő Egyesület tette közzé közzé a hírt közösségi oldalán. Az állatmentés alanya ezúttal egy elütött róka volt, akinek sikerült is megóvni az életét a gyors és szakszerű reakcióval. A civilek pont Miskolcon jártak, amikor értesültek a sérült állatról.

Állatmentést hajtottak végre Miskolcon
Állatmentés Miskolcon

A róka megmentéséről szóló posztban a következők olvashatók:

Áldás békesség!

Ma éppen Miskolcon voltunk egy suliban, amikor szóltak, hogy egy rókat elütöttek.

Természetesen segítettünk, boxba raktuk, aztán fuvarozóval Budapestre utaztattuk, ahol a Rókaleses Norbi már intézte a sorsát, további infó az oldalán lesz!

Norbi pedig később tájékoztatta az olvasókat arról, hogy a róka jól van, két nap és már szaladhat is, ha minden rendben zajlik.

 

