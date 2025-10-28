2 órája
Pont Miskolcon voltak, amikor a hírt kapták – Újra civilek mentettek életet
Civil állatvédők jártak éppen a környéken, amikor értesítették őket a vészhelyzetről. Az állatmentés azonnal megkezdődött.
Az Aggteleki Állatvédő Egyesület tette közzé közzé a hírt közösségi oldalán. Az állatmentés alanya ezúttal egy elütött róka volt, akinek sikerült is megóvni az életét a gyors és szakszerű reakcióval. A civilek pont Miskolcon jártak, amikor értesültek a sérült állatról.
Állatmentés Miskolcon
A róka megmentéséről szóló posztban a következők olvashatók:
Áldás békesség!
Ma éppen Miskolcon voltunk egy suliban, amikor szóltak, hogy egy rókat elütöttek.
Természetesen segítettünk, boxba raktuk, aztán fuvarozóval Budapestre utaztattuk, ahol a Rókaleses Norbi már intézte a sorsát, további infó az oldalán lesz!
Norbi pedig később tájékoztatta az olvasókat arról, hogy a róka jól van, két nap és már szaladhat is, ha minden rendben zajlik.
