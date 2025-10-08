Egy konténernyi állateledelt kaptak ajándékba - fotókkal

A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

Hipoallergén állateledel

Az alapítvány kérése tulajdonképpen a hulladékgyűjtő edény volt, de mivel edényt nem nem szokás üresen ajándékozni, a Mento Csoport teletöltötte azt, mintegy 140 kilogramm hipoallergén kutya- és macskatáppal.

Azzal a kéréssel fordult hozzánk az alapítvány, hogy egy 1100 literes konténert biztosítsunk a számukra, hogy az állati takarmányt rágcsálóktól védve tudják tárolni. Természetesen örömmel fogadtuk ezt a felkérést és nagyon szívesen teljesítettük. Úgy gondoltuk viszont, hogy sem üveget, sem edényt nem illik üresen adni, így megtöltöttük a konténert szenzintív, hipoallergén kutya- és macskatáppal

- mondta Szabó Máté, a Mento Csoport kommunikációs és marketing vezetője.