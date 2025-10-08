október 8., szerda

Egy konténernyi állateledelt kaptak ajándékba - fotókkal

Címkék#adomány#Mento Csoport#konténernyi állateledel#Miskolci Második Esély Állatvédő Alapítvány#Szabó Máté

A Miskolci Második Esély Állatvédő Alapítványt támogatták. Egy hulladékgyűjtő edényt kaptak ajándékba, amit megtöltöttek állateledellel.

Boon.hu
Egy konténernyi állateledelt kaptak ajándékba - fotókkal

Egy konténernyi állateledelt kapott az alapítvány

Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó

A Miskolci Második Esély Állatvédő Alapítvány részesült támogatásban október 8-án a Mento Csoport tagvállalatának, az UNISCHO Kft. jóvoltából. Mivel tudták, hogy mire van szükség, nem is kellett sokat gondolkozniuk, az adomány egy hulladékgyűjtő edény lett teletöltve állateledellel.

Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó
Egy konténernyi állateledelt kapott az alapítvány
Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó

Hipoallergén állateledel

Az alapítvány kérése tulajdonképpen a hulladékgyűjtő edény volt, de mivel edényt nem nem szokás üresen ajándékozni, a Mento Csoport teletöltötte azt, mintegy 140 kilogramm hipoallergén kutya- és macskatáppal.

Azzal a kéréssel fordult hozzánk az alapítvány, hogy egy 1100 literes konténert biztosítsunk a számukra, hogy az állati takarmányt rágcsálóktól védve tudják tárolni. Természetesen örömmel fogadtuk ezt a felkérést és nagyon szívesen teljesítettük. Úgy gondoltuk viszont, hogy sem üveget, sem edényt nem illik üresen adni, így megtöltöttük a konténert szenzintív, hipoallergén kutya- és macskatáppal

 - mondta Szabó Máté, a Mento Csoport kommunikációs és marketing vezetője.

Egy konténernyi állateledelt kapott a miskolci alapítvány

Fotók: Mogyorósi Zsolt Pipó

Mivel az alapítvány vezetői is önkéntes alapon, munka mellett foglalkoznak az állatokkal, így nem tudtak jelen lenni, de az egyik tagjuk, Joó Éva az ő nevükben is megköszönte a segítséget.

Vele volt nem mellékesen Igor is, aki egy hatalmas juhászkutya. Éva azt is elárulta, hogy ez a nagy kutya 800 gramm száraz tápot és 200 gramm konzervet fogyaszt el naponta.

 

