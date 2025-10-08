35 perce
Egy konténernyi állateledelt kaptak ajándékba - fotókkal
A Miskolci Második Esély Állatvédő Alapítványt támogatták. Egy hulladékgyűjtő edényt kaptak ajándékba, amit megtöltöttek állateledellel.
Egy konténernyi állateledelt kapott az alapítvány
Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó
A Miskolci Második Esély Állatvédő Alapítvány részesült támogatásban október 8-án a Mento Csoport tagvállalatának, az UNISCHO Kft. jóvoltából. Mivel tudták, hogy mire van szükség, nem is kellett sokat gondolkozniuk, az adomány egy hulladékgyűjtő edény lett teletöltve állateledellel.
Hipoallergén állateledel
Az alapítvány kérése tulajdonképpen a hulladékgyűjtő edény volt, de mivel edényt nem nem szokás üresen ajándékozni, a Mento Csoport teletöltötte azt, mintegy 140 kilogramm hipoallergén kutya- és macskatáppal.
Azzal a kéréssel fordult hozzánk az alapítvány, hogy egy 1100 literes konténert biztosítsunk a számukra, hogy az állati takarmányt rágcsálóktól védve tudják tárolni. Természetesen örömmel fogadtuk ezt a felkérést és nagyon szívesen teljesítettük. Úgy gondoltuk viszont, hogy sem üveget, sem edényt nem illik üresen adni, így megtöltöttük a konténert szenzintív, hipoallergén kutya- és macskatáppal
- mondta Szabó Máté, a Mento Csoport kommunikációs és marketing vezetője.
Egy konténernyi állateledelt kapott a miskolci alapítványFotók: Mogyorósi Zsolt Pipó
Mivel az alapítvány vezetői is önkéntes alapon, munka mellett foglalkoznak az állatokkal, így nem tudtak jelen lenni, de az egyik tagjuk, Joó Éva az ő nevükben is megköszönte a segítséget.
Vele volt nem mellékesen Igor is, aki egy hatalmas juhászkutya. Éva azt is elárulta, hogy ez a nagy kutya 800 gramm száraz tápot és 200 gramm konzervet fogyaszt el naponta.
