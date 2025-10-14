A légycsapó itt nem segít, drasztikusabb megoldás kell: ez az aduász módszer a legmakacsabb poloskák ellen!

Az ágyi poloska az emberi környezetben él és az év bármelyik szakában problémát okozhat.

Az ágyi poloska ellen nem mindig hatékonyak a házi módszerek

Ezek az állatkák beltéri környezetben, stabil hőmérsékleten és páratartalom mellett élnek, így az populációjuk a fűtött épületekben télen is fennmarad. Alkalmazkodóképességük és rejtett életmódjuk miatt sokkal nehezebb a jelenlétüket észlelni, és hatékonyan fellépni ellenük.

Az ágyi poloska házi módszerekkel nehezen írtható

Cservenyák Tamás egészségügyi gázmester kérdésünkre elmondta, hogy az ágyi poloska ruházattal, bútorzattal kerülhet egyik helyről a másikra.

A társasházakban az is gyakori, hogy fűtéscsöveken, kábelcsatornákon keresztül terjed. Permetezéses, hidegködképzéses módszerekkel lehet hatékonyan írtani. Lehet próbálkozni alternatív dolgokkal is, mert a plusz hatvan fok feletti hőmérsékletet, így a forró vizes, gőzölős megoldásokkal is lehet eredményeket elérni, de ezek nem tartósak. Az alacsony, mínuszos hőmérséklettel is sokan próbálkoznak. Lehűtik a lakást, de sajnos ez a bútoroknak és a technikai berendezéseknek sem tesz jót

- hangsúlyozza a szakember.

Az ár függ a fertőzöttség mértékétől is

Az irtás ára 25 ezer és 40 ezer forint körül mozog, ez függ a lakástól, a kiszállás távolságától is. Ahhoz hogy tökéletes legyen a végeredmény kétszeri kiszállás javasolt. Első körben felmérjük a tapasztalatokat, majd a fészkeket is felderítjük : valahol egy-két darabot találunk, de van olyan is ahol ujjnyi vastagságon áll az ágyi poloska

- teszi hozzá.

A szakember hangsúlyozta, hogy a szálláshelyeken évente kétszer megelőző jelleggel, a rovarirtást, ágyi poloska irtást is törvény írja elő. A borsodi fertőzöttség mértékét jól mutatja, hogy heti szinten három, négy poloskás lakásban biztosan járnak.

Vegyük fel velük a harcot mielőtt késő lesz

Az ágyi poloskák elleni küzdelem folyamatos odafigyelést és proaktív hozzáállást igényel. A megfelelő megelőzési stratégiák és a gyors reagálás kulcsfontosságúak a fertőzések elkerülésében és kezelésében. A megelőzésen és időbeni beavatkozáson túl fontos a tudatosság növelése is, minél többet tudunk ezekről a rejtőzködő rovarokról, annál sikeresebben védekezhetünk ellenük.