A légycsapó itt nem segít, drasztikusabb megoldás kell: ez az aduász módszer a legmakacsabb poloskák ellen!
Az ágyi poloskák jelenléte komoly kihívást jelenthet vármegyénkben is mind a lakosság, mind a vendéglátóipar számára. Az ágyi poloska irtása egész évben aktuális feladat.
Az ágyi poloska jelenléte Miskolcon is vármegyénkben folyamatos problémát jelent
Az ágyi poloska az emberi környezetben él és az év bármelyik szakában problémát okozhat.
Ezek az állatkák beltéri környezetben, stabil hőmérsékleten és páratartalom mellett élnek, így az populációjuk a fűtött épületekben télen is fennmarad. Alkalmazkodóképességük és rejtett életmódjuk miatt sokkal nehezebb a jelenlétüket észlelni, és hatékonyan fellépni ellenük.
Az ágyi poloska házi módszerekkel nehezen írtható
Cservenyák Tamás egészségügyi gázmester kérdésünkre elmondta, hogy az ágyi poloska ruházattal, bútorzattal kerülhet egyik helyről a másikra.
A társasházakban az is gyakori, hogy fűtéscsöveken, kábelcsatornákon keresztül terjed. Permetezéses, hidegködképzéses módszerekkel lehet hatékonyan írtani. Lehet próbálkozni alternatív dolgokkal is, mert a plusz hatvan fok feletti hőmérsékletet, így a forró vizes, gőzölős megoldásokkal is lehet eredményeket elérni, de ezek nem tartósak. Az alacsony, mínuszos hőmérséklettel is sokan próbálkoznak. Lehűtik a lakást, de sajnos ez a bútoroknak és a technikai berendezéseknek sem tesz jót
- hangsúlyozza a szakember.
Az ár függ a fertőzöttség mértékétől is
Az irtás ára 25 ezer és 40 ezer forint körül mozog, ez függ a lakástól, a kiszállás távolságától is. Ahhoz hogy tökéletes legyen a végeredmény kétszeri kiszállás javasolt. Első körben felmérjük a tapasztalatokat, majd a fészkeket is felderítjük : valahol egy-két darabot találunk, de van olyan is ahol ujjnyi vastagságon áll az ágyi poloska
- teszi hozzá.
A szakember hangsúlyozta, hogy a szálláshelyeken évente kétszer megelőző jelleggel, a rovarirtást, ágyi poloska irtást is törvény írja elő. A borsodi fertőzöttség mértékét jól mutatja, hogy heti szinten három, négy poloskás lakásban biztosan járnak.
Vegyük fel velük a harcot mielőtt késő lesz
Az ágyi poloskák elleni küzdelem folyamatos odafigyelést és proaktív hozzáállást igényel. A megfelelő megelőzési stratégiák és a gyors reagálás kulcsfontosságúak a fertőzések elkerülésében és kezelésében. A megelőzésen és időbeni beavatkozáson túl fontos a tudatosság növelése is, minél többet tudunk ezekről a rejtőzködő rovarokról, annál sikeresebben védekezhetünk ellenük.
Miért veszélyesek az ágyi poloskák?
Az ágyi poloska csípés általában éjszaka történik, mivel ezek a rovarok sötétben aktívak. A csípések sorban vagy csoportosan jelennek meg, és gyakran erőteljes viszketéssel járnak. A nyomok vörös, enyhén duzzadt foltok formájában láthatók, amelyek napokig megmaradhatnak. A bőrtünetek egyénenként változhatnak, és különösen érzékeny személyeknél komolyabb bőrreakciókat is kiválthatnak. Jelenleg nincs hatékony ágyi poloska riasztó a piacon, mivel ezek a rovarok rendkívül alkalmazkodóképesek és rejtőzködő életmódot folytatnak. A riasztók helyett a megelőzésre és a korai felismerésre kell helyezni a hangsúlyt, mivel a fertőzés korai szakaszában történő kezelése sokkal hatékonyabb, ráadásul kevésbé költséges.
Mit tehetünk?
A megelőzés érdekében a következő lépéseket tehetjük:
- Tartsunk rendet: a rendetlenség megnehezíti a poloskák felderítését és irtását, így elősegíti a gyors szaporodásukat és terjedésüket.
- A felesleges tárgyakat távolítsuk el a lakásból.
- Ha megtörtént a baj, célszerű a bútorokat elmozdítani a falaktól, hogy hozzáférhetővé váljanak a rejtett zugok.
- A textíliákat, például ágyneműt és függönyöket, magas hőmérsékleten kell mosni, mivel a poloskák és petéik érzékenyek a hőre.
- A rendszeres porszívózás és a porszívózsák azonnali eltávolítása szintén hozzájárulhat a fertőzés csökkentéséhez.
