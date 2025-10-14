október 14., kedd

Tudta?

54 perce

A légycsapó itt nem segít, drasztikusabb megoldás kell: ez az aduász módszer a legmakacsabb poloskák ellen!

Címkék#rovar#ágyi poloska#Miskolc#gázmester#hőmérséklet#módszer

Az ágyi poloskák jelenléte komoly kihívást jelenthet vármegyénkben is mind a lakosság, mind a vendéglátóipar számára. Az ágyi poloska irtása egész évben aktuális feladat.

Galambos Eszter
A légycsapó itt nem segít, drasztikusabb megoldás kell: ez az aduász módszer a legmakacsabb poloskák ellen!

Az ágyi poloska jelenléte Miskolcon is vármegyénkben folyamatos problémát jelent

Forrás: MW

Az ágyi poloska az emberi környezetben él és az év bármelyik szakában problémát okozhat.

ágyi poloska
Az ágyi poloska ellen nem mindig hatékonyak a házi módszerek 
Forrás: MW

Ezek az állatkák beltéri környezetben, stabil hőmérsékleten és páratartalom mellett élnek, így az populációjuk a fűtött épületekben télen is fennmarad. Alkalmazkodóképességük és rejtett életmódjuk miatt sokkal nehezebb a jelenlétüket észlelni, és hatékonyan fellépni ellenük.

Az ágyi poloska házi módszerekkel nehezen írtható 

Cservenyák Tamás egészségügyi gázmester kérdésünkre elmondta, hogy az ágyi poloska ruházattal, bútorzattal kerülhet egyik helyről a másikra.

A társasházakban az is gyakori, hogy fűtéscsöveken, kábelcsatornákon keresztül terjed. Permetezéses, hidegködképzéses módszerekkel lehet hatékonyan írtani. Lehet próbálkozni alternatív dolgokkal is,  mert a plusz hatvan fok feletti hőmérsékletet, így a forró vizes, gőzölős megoldásokkal is lehet eredményeket elérni, de ezek nem tartósak. Az alacsony, mínuszos hőmérséklettel is sokan próbálkoznak. Lehűtik a lakást, de sajnos ez a bútoroknak és  a technikai berendezéseknek sem tesz jót

- hangsúlyozza a szakember. 

Az ár függ a fertőzöttség mértékétől is 

Az irtás ára 25 ezer és 40 ezer forint körül mozog, ez függ a lakástól, a kiszállás távolságától is. Ahhoz hogy tökéletes legyen a végeredmény  kétszeri kiszállás javasolt. Első körben felmérjük a tapasztalatokat, majd a fészkeket is felderítjük : valahol egy-két darabot találunk, de van olyan is ahol ujjnyi vastagságon áll az ágyi poloska

 - teszi hozzá. 

A szakember hangsúlyozta, hogy a  szálláshelyeken évente kétszer megelőző jelleggel, a  rovarirtást, ágyi poloska irtást is törvény írja elő. A borsodi fertőzöttség mértékét jól mutatja, hogy heti szinten három, négy poloskás lakásban biztosan járnak. 

Vegyük fel velük a harcot mielőtt késő lesz

Az ágyi poloskák elleni küzdelem folyamatos odafigyelést és proaktív hozzáállást igényel. A megfelelő megelőzési stratégiák és a gyors reagálás kulcsfontosságúak a fertőzések elkerülésében és kezelésében. A megelőzésen és időbeni beavatkozáson túl fontos a tudatosság növelése is, minél többet tudunk ezekről a rejtőzködő rovarokról, annál sikeresebben védekezhetünk ellenük.

Miért veszélyesek az ágyi poloskák?

Az ágyi poloska csípés általában éjszaka történik, mivel ezek a rovarok sötétben aktívak. A csípések sorban vagy csoportosan jelennek meg, és gyakran erőteljes viszketéssel járnak. A nyomok vörös, enyhén duzzadt foltok formájában láthatók, amelyek napokig megmaradhatnak. A bőrtünetek egyénenként változhatnak, és különösen érzékeny személyeknél komolyabb bőrreakciókat is kiválthatnak. Jelenleg nincs hatékony ágyi poloska riasztó a piacon, mivel ezek a rovarok rendkívül alkalmazkodóképesek és rejtőzködő életmódot folytatnak. A riasztók helyett a megelőzésre és a korai felismerésre kell helyezni a hangsúlyt, mivel a fertőzés korai szakaszában történő kezelése sokkal hatékonyabb, ráadásul kevésbé költséges.

Mit tehetünk?

A megelőzés érdekében a következő lépéseket tehetjük:

  • Tartsunk rendet: a rendetlenség megnehezíti a poloskák felderítését és irtását, így elősegíti a gyors szaporodásukat és terjedésüket.
  • A felesleges tárgyakat távolítsuk el a lakásból.
  • Ha megtörtént a baj, célszerű a bútorokat elmozdítani a falaktól, hogy hozzáférhetővé váljanak a rejtett zugok.
  • A textíliákat, például ágyneműt és függönyöket, magas hőmérsékleten kell mosni, mivel a poloskák és petéik érzékenyek a hőre.
  • A rendszeres porszívózás és a porszívózsák azonnali eltávolítása szintén hozzájárulhat a fertőzés csökkentéséhez.

 

