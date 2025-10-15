Ennyiért irtják az ágyi poloskát Borsodban

Az ágyi poloska irtás ára függ a lakástól, a kiszállás távolságától is. Ahhoz hogy tökéletes legyen a végeredmény, kétszeri kiszállás javasolt. Első körben felmérik a tapasztalatokat, majd a fészkeket is felderítik. Valahol egy-két darabot találnak, de van olyan is ahol ujjnyi vastagságon áll az ágyi poloska. Részleteket itt tudhat meg a szomorú valóságról.

Több, mint kellemetlen: az ágyi poloska irtása költséges feladat Forrás: MW