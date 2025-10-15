52 perce
Ennyiért irtják az ágyi poloskát Borsodban
Állandó probléma, Borsodban pláne. Az ágyi poloska sokszor hibánkon kívül lepi el otthonunkat, például egy nemtörődöm szomszéd miatt. Jobb, ha felkészülünk a váratlan kiadásokra.
Az ágyi poloska irtás ára függ a lakástól, a kiszállás távolságától is. Ahhoz hogy tökéletes legyen a végeredmény, kétszeri kiszállás javasolt. Első körben felmérik a tapasztalatokat, majd a fészkeket is felderítik. Valahol egy-két darabot találnak, de van olyan is ahol ujjnyi vastagságon áll az ágyi poloska. Részleteket itt tudhat meg a szomorú valóságról.
A légycsapó itt nem segít, drasztikusabb megoldás kell: ez az aduász módszer a legmakacsabb poloskák ellen!
Az ágyi poloska nem veszélyeztet életet, de ez akár igen!
Ezt ne tedd egy koccanásos balesetnél! Ezt mondd és ezt ne mondd a rendőrnek baleset után! Ilyen jó tanácsokkal szolgál a legismertebb autós videócsatornákon a talán legismertebb autós ügyvéd. Érdemes legalábbis a többségét megfogadni. Sejthetjük, mi minden múlhat rajta... emberéletek, forintmilliók. Cikkünkben részletezzük a legfontosabb tudnivalókat.
Balesetnél ezt tedd és ezt ne tedd! Életek és milliók múlhatnak rajta
Szívszorító vallomás
A mulatós zene koronázatlan királynője hétről hétre a Sztárban Sztár színpadán tündököl. Nótár Mary őszintén mesélt arról, miért volt számára sorsfordító ez a műsor, és hogyan kellett teljesen átszerveznie az életét, hogy megfeleljen a kihívásnak. Kattintson a cikkre, ha kíváncsi rá.
Négy éve már fehér volt a Bükk ilyenkor
A Köpönyeg.hu beszámolója szerint négy évvel ezelőtt 10–15 centiméteres hótakaró fedte be a Bükköt. A fák aranyló, rozsdás lombját fehér hópor borította, az erdei utak mentén pedig egyszerre volt jelen az ősz és a tél hangulata. A fotókért kattintson ide.
Még több hír és kihagyhatatlan érdekesség várja a boon.hu portálon.
Szénfekete erdei állat a Bükkben – ritka látvány Borsodban! (fotó)
A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!