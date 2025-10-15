október 15., szerda

Ez fájni fog!

Ennyiért irtják az ágyi poloskát Borsodban

Állandó probléma, Borsodban pláne. Az ágyi poloska sokszor hibánkon kívül lepi el otthonunkat, például egy nemtörődöm szomszéd miatt. Jobb, ha felkészülünk a váratlan kiadásokra.

Boon.hu

Az ágyi poloska irtás ára függ a lakástól, a kiszállás távolságától is. Ahhoz hogy tökéletes legyen a végeredmény, kétszeri kiszállás javasolt. Első körben felmérik a tapasztalatokat, majd a fészkeket is felderítik. Valahol egy-két darabot találnak, de van olyan is ahol ujjnyi vastagságon áll az ágyi poloska. Részleteket itt tudhat meg a szomorú valóságról.

ágyi poloska
Több, mint kellemetlen: az ágyi poloska irtása költséges feladat Forrás:  MW

Az ágyi poloska nem veszélyeztet életet, de ez akár igen!

Ezt ne tedd egy koccanásos balesetnél! Ezt mondd és ezt ne mondd a rendőrnek baleset után! Ilyen jó tanácsokkal szolgál a legismertebb autós videócsatornákon a talán legismertebb autós ügyvéd. Érdemes legalábbis a többségét megfogadni. Sejthetjük, mi minden múlhat rajta... emberéletek, forintmilliók. Cikkünkben részletezzük a legfontosabb tudnivalókat.

Szívszorító vallomás

A mulatós zene koronázatlan királynője hétről hétre a Sztárban Sztár színpadán tündököl. Nótár Mary őszintén mesélt arról, miért volt számára sorsfordító ez a műsor, és hogyan kellett teljesen átszerveznie az életét, hogy megfeleljen a kihívásnak. Kattintson a cikkre, ha kíváncsi rá.

Négy éve már fehér volt a Bükk ilyenkor

A Köpönyeg.hu beszámolója szerint négy évvel ezelőtt 10–15 centiméteres hótakaró fedte be a Bükköt. A fák aranyló, rozsdás lombját fehér hópor borította, az erdei utak mentén pedig egyszerre volt jelen az ősz és a tél hangulata. A fotókért kattintson ide.

