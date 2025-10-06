2 órája
Madárbarát vezetékek és fenntartható hálózat az Aggteleki Nemzeti Parkban
Kivételes összefogás a természeti kincsekért. Az MVM Csoport és az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatósága együttműködési megállapodást kötött a villamosenergia-hálózat működtetése és a természeti értékek védelme érdekében.
Jöhet a madárbarát hálózat kiépítése az Aggteleki Nemzeti Park területén
Forrás: ANPI
Az MVM Csoport és az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatósága (ANPI) ünnepélyes keretek között írt alá együttműködési megállapodást, amelynek célja a villamosenergia-hálózat működtetése és a természetvédelmi szempontok összehangolása. Az eseményen Riz Gábor országgyűlési képviselő is részt vett, a dokumentumot Hiezl Gábor, az MVM Émász ügyvezető igazgatója és Veress Balázs, az ANPI igazgatója látta el kézjegyével a Baradla-barlangnál.
Az Aggteleki Nemzeti Park szövetségesre talált
Az MVM Csoport hosszú évek óta kiemelt figyelmet fordít a természet megóvására, és társaságai folyamatosan együttműködnek a nemzeti parkokkal. Az MVM Émász Áramhálózati Kft. és az Aggteleki Nemzeti Park közötti évtizedes együttműködés eddig is biztosította, hogy a hálózatüzemeltetés és a természeti értékek védelme párhuzamosan valósuljon meg. Az új megállapodás tovább erősíti ezt a közös munkát, kiemelve a folyamatos szakmai egyeztetéseket és a kétirányú kommunikációt.
Ritka gombakincs térségünkben: korall formájú gomba, amelyet Ausztrália is megirigyelne!
- A dokumentum részletesen tartalmazza a villamosvezetékek üzemeltetésével kapcsolatos kötelezettségek aktualizálását, különös tekintettel a természetvédelmi szempontokra a hálózat állapotfelmérése, karbantartása, üzemzavar-elhárítása és fejlesztése során. Az MVM Émász törekszik arra, hogy az új vezetékszakaszok tervezésénél és kivitelezésénél, valamint a meglévők korszerűsítésénél madárbarát megoldásokat alkalmazzon, például speciális fejszerkezetekkel,
- berendezésekkel és
- oszlopkialakításokkal.
Az együttműködés részeként az erdőterületek karbantartása is hangsúlyos szerepet kap
Ez a tevékenység jelentős erőforrást igényel, ugyanakkor kulcsfontosságú a zavartalan hálózatüzemeltetés és az élővilág védelme szempontjából. Az MVM Hálózat és a nemzeti parkok közötti együttműködések hosszú hagyománnyal rendelkeznek, céljuk, hogy az energiaellátás biztonsága és a környezeti értékek megőrzése kéz a kézben valósuljon meg.
A mostani megállapodás biztosítja, hogy a hálózatüzemeltetés során a természeti környezetre gyakorolt hatások minimalizálhatók legyenek. A nemzeti park szakmai tudása és tapasztalata beépül a mindennapi munkafolyamatokba, így hatékonyabban kezelhetők az olyan kihívások, mint az erdőterületek karbantartása vagy a védett madárfajok élőhelyének megóvása. Ezen túl a fenntarthatósági és természetvédelmi szempontok szerves részévé válnak a beruházások és fejlesztések folyamatának.
Az MVM Émász és az Aggteleki Nemzeti Park együttműködése nemcsak a két szervezet közös erőfeszítéseit erősíti, hanem példát is mutat arra, miként tudnak az áramhálózati társaságok és a természetvédelmi szervezetek együttműködni a fenntartható jövő érdekében. Az új megállapodás a természet védelme és az energiaellátás biztonsága közötti egyensúly megőrzésének hosszú távú alapját jelenti, megerősítve a felelős és környezettudatos hálózatüzemeltetést.
