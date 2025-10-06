Madárbarát vezetékek és fenntartható hálózat az Aggteleki Nemzeti Parkban

Az MVM Csoport és az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatósága (ANPI) ünnepélyes keretek között írt alá együttműködési megállapodást, amelynek célja a villamosenergia-hálózat működtetése és a természetvédelmi szempontok összehangolása. Az eseményen Riz Gábor országgyűlési képviselő is részt vett, a dokumentumot Hiezl Gábor, az MVM Émász ügyvezető igazgatója és Veress Balázs, az ANPI igazgatója látta el kézjegyével a Baradla-barlangnál.

Hiezl Gábor, az MVM Émász ügyvezető igazgatója és Veress Balázs, az Aggteleki Nemzeti Park igazgatója írta alá a fontos dokumentumot Forrás: ANPI

Az Aggteleki Nemzeti Park szövetségesre talált

Az MVM Csoport hosszú évek óta kiemelt figyelmet fordít a természet megóvására, és társaságai folyamatosan együttműködnek a nemzeti parkokkal. Az MVM Émász Áramhálózati Kft. és az Aggteleki Nemzeti Park közötti évtizedes együttműködés eddig is biztosította, hogy a hálózatüzemeltetés és a természeti értékek védelme párhuzamosan valósuljon meg. Az új megállapodás tovább erősíti ezt a közös munkát, kiemelve a folyamatos szakmai egyeztetéseket és a kétirányú kommunikációt.