Adaptive Hussars 2025.

1 órája

Konvojban jön a honvédség Borsodba, nagyobb terv része, amire most készülnek

Címkék#Magyar Honvédség#Mezőkövesd#Szalay-Bobrovnicky Kristóf#országos hadgyakorlat#menetoszlop#nagyszabású hadgyakorlat#Honvédelmi Miniszté­rium#hadgyakorlat#autópálya

E héten csütörtökön az autópályán autózók vigyázzanak! Az M3-ason „a katonai menetoszlop tagjai közé behajtani veszélyes és tilos”. Az ok és apropó: az Adaptive Hussars 2025.

Boon.hu

Többedik alkalommal tartják az Adaptive Hussars elnevezésű katonai hadgyakorlatot s emiatt bizonyos közutakon a hétköznapi forgalmat is befolyásoló járműmozgásokra kell számítani a következő egy hétben. Ezen belül csütörtökön az M3-as autópálya megyénken áthaladó szakaszán is. Mezőkövesd térségében helikopterek fognak szerdán és csütörtökön átlagnál nagyobb zajt okozni.

Adaptive Hussars
Adaptive Hussars: amikor nem vasúton, akkor autóúton tipornak a harcjárművek
Forrás: honvedelem.hu

Autósztrádára kapnak az „Adaptive Hussars lovasai”

Október 9-én, csütörtökön a nappali órákban az MH Klapka György 1. Páncélosdandár harcjárművekkel hajt végre menetet a Hajdúhadház–Mezőkövesd–Tata útvonalon, a 354-es számú út, az M3-as autópálya, az M0-ás autóút és az M1-es autópálya érintésével – tájékoztatták az illetékesek a közvéleményt.

A Honvédelmi Minisztérium „Az Adaptive Hussars 2025 gyakorlat hatodik hetében is katonai csapatmozgásokra kell számítani” címmel adott ki a fentiekről sajtóközleményt.

Mint írják, a szeptember 1-jén kezdődött Adaptive Hussars 2025 országvédelmi gyakorlat „a rendszerváltás óta a Magyar Honvédség legnagyobb, legfontosabb és legkomplexebb művelete”. Ennek kapcsán a végrehajtás hatodik hetében is megnövekedett közúti, illetve légijármű-forgalomra, valamint intenzív hanghatásra kell számítani – közölte a Honvédelmi Minisztérium (HM) szombaton az MTI-vel. Az előre tervezett, NATO-keretek között megrendezett összhaderőnemi és összkormányzati gyakorlat végrehajtása kapcsán az alakulatok visszacsoportosításához kapcsolódó csapatmozgások miatt megnövekedett forgalomra kell számítani több vármegyében, autópályákon, autóutakon és településeken október 5. és 11. között.

A Borsod-Abaúj-Zemplén megyét érintő eseteken túl a Magyar Honvédség Kinizsi Pál 30. Páncélozott Gyalogdandár eszközei miatt október 5-én, vasárnap, az esti órákban a vasúti visszacsoportosítást követően harcjárművekből álló menetoszlopok közlekedésére kell számítani a Hódmezővásárhely vasútállomás – 472. számú elkerülő út – Hódmezővásárhely laktanya útvonalon.

A közlemény szerint Mezőkövesd térségében október 8-án és 9-én megnövekedett légijármű-forgalomra és zajhatásra kell számítani helikopterekkel végrehajtott feladatok miatt. Október 9-én, csütörtökön a nappali órákban az MH Klapka György 1. Páncélosdandár harcjárművekkel hajt végre menetet Hajdúhadház-Mezőkövesd-Tata útvonalon, a 354-es számú út, az M3-as autópálya, az M0-ás autóút és az M1-es autópálya érintésével.

A 2025. évi összhaderőnemi és összkormányzati gyakorlat plakátja
Forrás: honvedelem.hu

„A katonai menetoszlop tagjai közé behajtani tilos”

A dandár technikai eszközeinek egy részét október 10-én és 11-én vasúton szállítják vissza Hajmáskér–Budapest–Tata útvonalon.

A katonai járművek közlekedése miatt fokozott óvatosságra, körültekintésre és türelemre van szükség az érintett útvonalakon. A járművek, konvojok mérete és haladási módja eltérhet a mindennapi közúti közlekedésben megszokottól, ezért a Magyar Honvédség kéri a közlekedők együttműködését. A katonai menetoszlop tagjai közé behajtani veszélyes és tilos.
A Magyar Honvédség a vonatkozó jogszabályokat betartva törekszik arra, hogy a lehető legkisebb mértékben zavarja az állampolgárok nyugalmát – olvasható a honvédségi közleményben.

 

 

