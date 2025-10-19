október 19., vasárnap

Nándor névnap

13°
+16
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
boon.hu video

46 perce

A barátság jegyében rótták a köröket a miskolci belvárosban - képek, videó

Címkék#Szent István tér#boon video#gyermekfutam#belvárosban#korosztály

Van, aki a 42 kilométeres távot választotta. Reggel 9 óra óta van úton a miskolci Barátság Maraton mezőnye.

Boon.hu
A barátság jegyében rótták a köröket a miskolci belvárosban - képek, videó

Úton a Miskolci Barátság Maraton mezőnye

Fotó: Takács Joci

Vasárnap volt a 24. Miskolci Barátság Maraton, amely 9 órakor indult a Szent István térről. A futamok között minden korosztály talál magának távot, a gyermekfutamoktól a maratonig. 

Bemelegítés a Barátság Maraton rajtja előtt
Fotó: Takács Joci

A legnagyobb kihívás a klasszikus maratoni táv, a 42 kilométert és 195 métert válsztókra várt. 

Barátság maraton Miskolcon 10.19.

Fotók: Takács Joci

A verseny eredményeit később közöljük. 

boon.hu video

A dosszié további cikkei
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu