boon.hu video
46 perce
A barátság jegyében rótták a köröket a miskolci belvárosban - képek, videó
Van, aki a 42 kilométeres távot választotta. Reggel 9 óra óta van úton a miskolci Barátság Maraton mezőnye.
Úton a Miskolci Barátság Maraton mezőnye
Fotó: Takács Joci
Vasárnap volt a 24. Miskolci Barátság Maraton, amely 9 órakor indult a Szent István térről. A futamok között minden korosztály talál magának távot, a gyermekfutamoktól a maratonig.
A legnagyobb kihívás a klasszikus maratoni táv, a 42 kilométert és 195 métert válsztókra várt.
Barátság maraton Miskolcon 10.19.Fotók: Takács Joci
A verseny eredményeit később közöljük.
boon.hu video
- Mi az a josta, és milyen a zöld ízű méz? Ezeket is megtudtuk a Miskolci Termelői Napon - fotókkal, videóval
- ,,A játékvezető tevékenységét a két asszisztens csak hátráltatta, akiknek van még mit gyakorolni"- fotókkal, videóval!
- A Sajó-parti mesefaluban megtudtuk, mi a világverő lángos titka, amiből sosem elég - fotókkal, videóval
- „Szégyen és gyalázat” – botrány az M30-as felújításának csúszása miatt - videóval
- Táncban mesélik újra Jókait – Az arany ember a színpadon - képek, videó
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre