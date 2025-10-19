A barátság jegyében rótták a köröket a miskolci belvárosban - képek, videó

Vasárnap volt a 24. Miskolci Barátság Maraton, amely 9 órakor indult a Szent István térről. A futamok között minden korosztály talál magának távot, a gyermekfutamoktól a maratonig.

Bemelegítés a Barátság Maraton rajtja előtt

Fotó: Takács Joci

A legnagyobb kihívás a klasszikus maratoni táv, a 42 kilométert és 195 métert válsztókra várt.